İHD: Gökhan Güneş’i bulduk, Yusuf Bilge Tunç ve Hüseyin Galip Küçüközyiğit nerede?

Kayıp ve kaçırılma vakalarının son 4 yılda arttığına dikkat çeken İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ”JİTEM benzeri uygulamalar ile karşı karşıyayız. Bu ülkede insanlar nasıl kaçırılıyor? İçişleri Bakanlığı buna nasıl sessiz kalıyor?.” dedi.





İnsan Hakları Derneği (İHD), kayıp ve kaçırılma vakalarıyla ilgili derneği genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, 29 Aralık 2020 tarihinde Ankara’nın göbeğinde kaçırılan Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in kızı Nursena Küçüközyiğit, kaçırıldıktan 5 gün sonra serbest bırakılan Gökhan Güneş’in halası Zübeyde Güneş ile İHD ve Hak İnisiyatifi yetkilileri katıldı.









Toplantıda ilk konuşan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, zorla kaybetmenin insanlığa karşı suç olduğunu ifade etti. Son 4 yılda kaçırılma, kaybetme olaylarının arttığına işaret eden Türkdoğan, ”İHD olarak buna karşı ailelerle beraber mücadele ediyoruz, mücadelelerini kesintisiz devam ettiren Barış Anneleri ve Cumartesi Anneleri topluma güç oluyor.” dedi.





2019 yılında Salim Zeybek, Gökhan Türkmen, Erkan Irmak, Yasin Ugan, Özgür Kaya ve Mustafa Yılmaz zorla kaçırılarak 7 ay alıkonulduğunu hatırlatan Türkdoğan, ”Bu kişilerin bulunmasından yaklaşık 1 ay kadar sonra 6 Ağustos 2020 tarihinde zorla kaybedildiği ileri sürülen Yusuf Bilge Tunç ile ilgili yapılan tüm başvuru ve uğraşlara rağmen hâlâ haber alınamamıştır.” diye konuştu.





”İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SESSİZ KALIYOR”





İstanbul’da kaçırılarak 5 gün alıkonulan Gökhan Güneş’in ağır işkencelere maruz kaldığını söyleyen Türkdoğan, ”Kendilerine ‘görünmeyenler’ diyorlar, yeniden eski JİTEM benzeri uygulamalar ile karşı karşıyayız. Görünmeyenler seslenmek istiyorum görünüyorsunuz kameralara takılıyorsunuz. Bu ülkede insanlar nasıl kaçırılıyor? İçişleri Bakanlığı buna nasıl sessiz kalıyor? Sesiz kalamazsınız.” dedi.









Ankara’nın göbeğinde kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’tan 539 gündür haber alınamıyor.

”İŞKENCEYİ ENGELLEYİN”





Yusuf Bilge Tunç ve Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in bir an önce serbest bırakılması isteyen Türkdoğan şöyle devam etti: ”Gökhan Güneş’i bulduk Tunç ve Küçüközyiğit nerede? Güneş’e işkence uygulayanlar yargılayın. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bu vakaları araştırmalı, sessiz kalamazlar. Yürütme organını yasamayı denetleme görevini yerine getirmeli. Kağıt üstünde denetleme yapmaktan vazgeçin. İnsanların işkenceye maruz kalmasını engelleyin, bu sizin göreviniz.”









Eski Başbakanlık Raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit 29 Aralık 2020 günü Ankara’da kaçırıldı.

”BABAM BULUNSUN”





Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in kızı Nursena Küçüközyiğit, 29 Aralık 2020 tarihinde babasıyla yaptıkları telefon konuşmasında yılbaşını beraber geçirmek için Kocaeli’ne geleceğini söylediğini ancak 29 Aralık 2020’den itibaren hiçbir şekilde babasına ulaşamadıklarını söyledi.





Kocaeli Bekirpaşa Karakolu’na 31 Aralık günü babasının kaybolduğu yönünde ihbarda bulunduğunu ifade eden Küçüközyiğit, ”Aynı zamanda CİMER’e başvurduk, Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Her yerde kameralar olmasına rağmen bulunmuyor.” dedi.





”TACİZLER DEVAM EDECEK”





Gökhan Güneş’in halası Zübeyde Güneş, ”Biz günlerdir Gökhan’ı ararken çok yıprandık. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Gökhan’ın olayının bitmiş olarak görmüyoruz. Bu tacizlerim devam edeceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.