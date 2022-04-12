İHD: Silivri’de işkence gören 2 kişi hayatını kaybetti

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Silivri 5 No’lu Cezaevi’nde Serhan Yılmaz ve adı öğrenilemeyen diğer bir tutuklunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.







Beyoğlu’ndaki İHD İstanbul Şube binasında milletvekilleri ve mahpus yakınlarıyla basın toplantısı düzenleyen İHD, “Dün yaşamını yitiren Serhan Yılmaz’ın cenazesinin ailesine gösterilmeksizin hazırlanarak teslim edilmesi gerçeklerin iddia edildiğinden daha vahim olduğuna işaret etmektedir. Bir mahpus yakınının aktarımına göre; ölüm olaylarının duyulması üzerine mahpus yakınları hapishane önüne giderek yakınlarından haber almak için verdikleri dilekçelere cevap bekliyorlar.” dedi.





VAHİM İDDİA: “İP VERİP KENDİNİ ASSANA DEDİLER”

İHD’nin yaptığı açıklamaya göre bir mahpus “darp edildiğini, gardiyanların ip vererek ‘kendini assana, öldürsene’ dediğini, kendisini asmaya çalışırken gelip yalandan kurtardıklarını, bu zulüm nedeni ile kendilerini öldürmeye karar verdiklerini” belirtti.





Olayın aydınlatılması için Adalet Bakanlığı’na seslenen İHD İstanbul Şubesi’nin aktardığı bilgiler şöyle:





“Telefon görüşmesinde mahpus ailesine, telefonu zorlukla ettiğini, kesilirse bir daha edemeyeceğini ve görüşmesinin kayıt altına alınmasını istediğini belirtti.





Mahpus, 6 Nisan günü sayım sırasında oruçlu olduklarını, sayım görevlilerinin bir arkadaşlarına hiçbir neden yokken tokat attığını, hakaret ettiklerini, buna itiraz etmeleri üzerine kendilerinin de darp edildiklerini, kendisinin hastalığı nedeniyle bu arada atak geçirdiği için bahçeye çıkartıldığını, bahçede de işkence ve hakarete uğradığını, ardından geri koğuşa getirildiğini, arama bahanesi ile gelip tekrar bahçeye çıkartıldıklarını, bahçede darp edildiklerini, sakallarının yolunduğunu, ardından ‘yumuşak oda’ya atıldığını, botlarla kafasına basıldığını, sürekli işkenceye maruz bırakıldıklarını ve intihara zorlandıklarını, hiçbir şekilde görevlilere fiziki müdahalede bulunmadıkları halde haklarında gerçeğe aykırı tutanak tutularak suçlanmaya çalışıldıklarını, doktora götürüldüklerinde işkence tehdidi ile ‘darp yoktur’ diye beyanda bulunmaya zorlandıklarını, dün yine bahçeye çıkarıldığını, darp edildiğini ve ip verilerek ‘kendini assana, öldürsene’ dendiğini, kendisini asmaya çalışırken gelip ‘yalandan’ kurtardıklarını, ‘bu zulüm nedeni ile kendilerini öldürmeye karar verdiklerini, intihar edeceklerini, mahpuslar C.A., T.O., O.H., H.M., A. ve A.M.Ç.’nin de aralarında olduğu 5-6 kişinin daha aynı durumda olduğunu, pisliğin içinde yatırıldıklarını, yatak olmadığını, 50 kişilik yerde 70 kişi olduklarını, ifade etti.”