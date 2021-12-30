İHD'den iktidara HDP çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi iktidarın ayrımcı söylem ve tutumu ile nefret saldırılarının hedefi haline getirilen Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Bahçelievler İlçe Örgütüne 28 Aralık günü yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada "Bu vahim olayın aydınlatılması, saldırganın bağlantılarının da ortaya çıkarılarak tüm sorumluların cezalandırılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz" denildi.



Saldırının, 17 Haziran’da HDP İzmir İl Örgütü’ne yapılan saldırıda Deniz Poyraz’ın öldürülmesine dair davanın duruşmasından bir gün önce gerçekleşmesinin olayın planlı olduğunu işaret ettiği belirtilerek "Saldırıyı haber alan polisin olay yerine 3 saat sonra gelmesi, saldırının devlet içinde bağlantıları mı var sorusunu akla getirmektedir. Saldırganın yakalanmış olması önemli olmakla birlikte, bu saldırının bireysel değil planlı bir saldırı olduğu gözetilerek saldırgan tutuklanmalı, bağlantıları araştırılmalı, tüm sorumlular hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır. Aksi tutumun, önceki olaylarda da olduğu gibi saldırıların tekrarına imkan oluşturacağı bilinmelidir." denildi.