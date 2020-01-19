İHH için ''MİT'in paravanı'' suçlaması

Libya Ulusal Ordusu (LUO) Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Berlin konferansı öncesi basın mensupları karşısında Arapça ve İngilizce dillerinde bir sunum yaparak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İHH İnsani Yardım Vakfı'nı hedef aldı.





"41 SURİYELİ TERÖRİST TRABLUS'TAN İTALYA'YA GEÇİŞ YAPTI"





Mismari, "Son 48 saat içerisinde 41'den fazla Suriyeli teröristin Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) destekli insan tacirlerinin yardımıyla Trablus sahillerinden ayrılıp İtalya'ya gittiğini biliyor musunuz? Yakında daha fazlasının gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.





"MİT'İN PARAVANI İHH, CİHATÇILARI DESTEKLİYOR"





Sunumunda İHH'ye yönelik suçlamalarda bulunan Mismari, "Aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) paravanı olan sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin Libya operasyonlarını destekliyor. Suriye'de El Kaide'ye desteği ispatlanmış olan ve cihatçılara silah, lojistik destek ve tıbbi yardım sağlayan İHH, bunların başında geliyor." diye konuştu.





Sözcü, ayrıca Türkiye'nin Libya topraklarında operasyon odaları kurduğunu iddia etti.





Mismari, "Aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) paravanı olan sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin Libya operasyonlarını destekliyor. İHH bunların başında geliyor." dedi.







Mismari, iddiasını ispatlamak üzere sunduğu bir dizi görselin söz konusu operasyon odalarının konumlarına ait olduğunu dile getirdi.





"TÜRKİYE IŞİD VE EL KAİDE'NİN OPERASYON ÜSSÜ OLDU"





Mismari, açıklamasında Erdoğan'ı da hedef alarak, "Erdoğan, Kürtleri katletme, şehirlerini yok etme, ekonomilerini zayıflatma çabalarında IŞİD ve diğer terör örgütlerini destekledi. Türkiye bütün IŞİD ve El Kaide üyeleri için bir operasyon üssü oldu. Dolayısıyla asla Türkiye üzerinden Libya'da barışa giden bir yol olamaz." dedi.





Sözcü Mismari, Erdoğan'ı Avrupa'da terörün yayılmasından sorumlu tutttu.





Mismari şunları söyledi: "Binlerce Suriyeli sığınmacıyı satışa çıkardınız. Avrupa'da terörün yayılmasından siz sorumlusunuz ve bunu da Avrupa'daki yüzlerce genci IŞİD ve El Kaide saflarına katarak ve onları savaş sürükleyerek yaptınız."