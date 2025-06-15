Samanyolu Haber /Gündem / Ihlara'da 2 sıcak hava balonu düştü: Ölü ve yaralılar var! /15 Haziran 2025 10:34

Ihlara'da 2 sıcak hava balonu düştü: Ölü ve yaralılar var!

Aksaray Ihlara Vadisi'nden havalanan sıcak hava balonu Gözlükuyu’da sert iniş yaptı. Kazada pilot hayatını kaybederken, 19 Endonezyalı turist yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Ihlara Vadisi'nden havalanan 2 sıcak hava balonu, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle Gözlükköyü mevkisinde düştü.

İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ, 19 TURİST YARALANDI
Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sıcak hava balonlarının, bölgedeki yoğun turizm faaliyetleri kapsamında havalandığı öğrenildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sıcak hava balonunun sert inişi sonucu pilotun hayatını kaybettiğini, 19 turistin yaralandığını ifade etti.

PİLOT SEPETİN ALTINDA KALDI!
Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:
"Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor."
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