Samanyolu Haber /Gündem / İhraç dalgası büyüyor: Teğmenlerden sonra komutanlar da listeye girdi /19 Kasım 2024 00:37

İhraç dalgası büyüyor: Teğmenlerden sonra komutanlar da listeye girdi

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki 'kılıçlı yemin' soruşturmasında teğmenlere ek olarak alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

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Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu. Bunun üzerine Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ihraç talebi tebliğ edilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da 'TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını açıklamıştı. Bağcıoğlu, son olarak Teğmen Batuhan Gazi Kılıç’a da tebligat yapıldığını bildirmişti.

3 KOMUTANA İHRAÇ TALEBİ

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki 'kılıçlı yemin' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Barış Terkoğlu, teğmenlerin avukatlarından edindiği bilgileri aktardı. Terkoğlu'nun aktardığına göre; soruşturma kapsamında disipline sevk edilen asker sayısının 8 olduğu ortaya çıktı.

Disipline sevk edilen askerler arasında teğmenlerin yanı sıra alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı da yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.
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