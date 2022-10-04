'İhraç' edilecek diye yola çıkıldı ama 'ithal' edildi!

Türkiye'de uygulanan tarım politikaları eleştiri konusu olmaya devam ediyor.





Bu kapsamda yeni dönem için ihraç edilmesi planıyla yola çıkılan arpada ithalat yoluna girildiği ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Kirişçi ve Bakan Nebati’nin hububat üretiminde çizdiği pembe tabloya rağmen Türkiye’nin gelecek ay 495 bin ton arpa ithalatı yapacak olmasının düşündürücü olduğunu söyledi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Kirişçi ve Bakan Nebati’nin hububat üretiminde çizdiği pembe tabloya rağmen Türkiye’nin gelecek ay 495 bin ton arpa ithalatı yapacak olmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

ARPA İTHAL EDİYORUZ





Her iki bakanın Eylül ayı içinde, birer hafta arayla “arpa üretimimiz arttı” ve “stoklarımızda yeterli miktarda arpa ve buğday var” şeklindeki açıklamalar yapmasının üzerinden henüz birkaç hafta bile geçmemişken ülkemizin arpa ithalatı için ihale açacağının ortaya çıktığını belirten Gürer, “Bakanların açıklamaları doğruysa neden ithalat yapıyoruz, bu işin içinde bir iş var” dedi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin “Stoklarımızda 6 milyon tondan fazla arpa ve buğday var, ithalata değil ihracata odaklandık” şeklindeki açıklamasının üzerinden iki hafta geçmeden Türkiye’nin önümüzdeki ay 495 bin ton yemlik arpa ithalatı yapacağı ortaya çıktı.Gürer, TÜİK’in arpa üretiminde geçen yıla göre yüzde 47,8 artışla 8,5 milyon tona ulaşılacağı öngörüsünde bulunduğunu belirterek “Bakan Kirişçi, TÜİK verileri ve TMO’nun açıkladığı rakamlar doğruysa ülkemizde arpa açığı yok; kendi kendimize yetiyor ve arpa açığımız da yoksa bu ithalat nereden çıktı? Hasat bitmiş, üretici 2023 yılı için ekim hazırlığında, arpada ithalat neyin nesi?” diye sordu.Gürer, Türkiye’nin 11 Ekim 2022 tarihinde, 495 ton yemlik arpa ithalatı ihalesi yapacağının duyurulduğunu aktardı.Gürer, “Resmi verilere göre ülkemiz 21 Ekim 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihleri arasında 245 ton, 25 Kasım 2022 ve 20 Aralık 2022 tarihleri arasında da 250 ton olmak üzere bu yıl içinde 495 ton yemlik arpa ithalatı yapılacak. Bu ithalatların ihalesi ise 11 Ekim’de gerçekleştirilecek” açıklamasında bulundu. Gürer, “Bakanlık verilerine bakıldığında, geçmiş yıllarda ülkelere göre arpa ithalatının en fazla yapıldığı ülkelerin Ukrayna, Rusya, Suriye ve Letonya gibi ülkeler olduğu görülmektedir” dedi.