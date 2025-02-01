İhraç edilen teğmenlerden ilk açıklama: 'Beklediğimiz bir şeydi, vatan sağ olsun!'

KARARA ŞERH DÜŞEN KOMUTANLAR OLDU
Teğmenler hakkındaki karar, oybirliği ile değil oy çokluğuyla alındı. Kararı 9 YDK üyesi oybirliğiyle vermedi. Karara şerh düşen komutanlar oldu.
'VATAN SAĞOLSUN'
İhraç kararının ardından gazeteci Müyesser Yıldız'a konuşan teğmenler şu ifadeleri kullandı:
"Beklediğimiz şeydi. Vatan sağolsun. İlk gün durduğumuz yerde durmaya devam edeceğiz. Harp Okuluna girerken de ATATÜRK'ün ışığında girdik, bundan sonra da onun ışığında yürüyeceğiz. Hukuki bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve şerefli üniformamızı tekrar giyeceğiz."