İhraç edilen teğmenlerden ilk açıklama: 'Beklediğimiz bir şeydi, vatan sağ olsun!'





KARARA ŞERH DÜŞEN KOMUTANLAR OLDU

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler kamuoyunda büyük ses getirmişti. Teğmenler 'ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç, ve disiplin amirlerinin TSK'dan ihraç edildiklerini açıkladı.Teğmenler hakkındaki karar, oybirliği ile değil oy çokluğuyla alındı. Kararı 9 YDK üyesi oybirliğiyle vermedi. Karara şerh düşen komutanlar oldu.İhraç kararının ardından gazeteci Müyesser Yıldız'a konuşan teğmenler şu ifadeleri kullandı:"Beklediğimiz şeydi. Vatan sağolsun. İlk gün durduğumuz yerde durmaya devam edeceğiz. Harp Okuluna girerken de ATATÜRK'ün ışığında girdik, bundan sonra da onun ışığında yürüyeceğiz. Hukuki bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve şerefli üniformamızı tekrar giyeceğiz."