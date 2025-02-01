Samanyolu Haber /Gündem / İhraç edilen teğmenlerden ilk açıklama: 'Beklediğimiz bir şeydi, vatan sağ olsun!' /01 Şubat 2025 01:09

İhraç edilen teğmenlerden ilk açıklama: 'Beklediğimiz bir şeydi, vatan sağ olsun!'

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde 'kılıç çatan' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlerin ve idari amirlerinin cezalarını açıkladı. 3 disiplin amiri ve 5 teğmen ihraç edildi. İhraç kararının ardından konuşan teğmenler, "Beklediğimiz bir şeydi, vatan sağ olsun. Harp Okuluna girerken Atatürk'ün ışığında girdik, bundan sonra da onun ışığında yürüyeceğiz" dedi.

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Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler kamuoyunda büyük ses getirmişti. Teğmenler 'ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç, ve disiplin amirlerinin TSK'dan ihraç edildiklerini açıkladı.

KARARA ŞERH DÜŞEN KOMUTANLAR OLDU

Teğmenler hakkındaki karar, oybirliği ile değil oy çokluğuyla alındı. Kararı 9 YDK üyesi oybirliğiyle vermedi. Karara şerh düşen komutanlar oldu.

'VATAN SAĞOLSUN'

İhraç kararının ardından gazeteci Müyesser Yıldız'a konuşan teğmenler şu ifadeleri kullandı:

"Beklediğimiz şeydi. Vatan sağolsun. İlk gün durduğumuz yerde durmaya devam edeceğiz. Harp Okuluna girerken de ATATÜRK'ün ışığında girdik, bundan sonra da onun ışığında yürüyeceğiz. Hukuki bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve şerefli üniformamızı tekrar giyeceğiz."
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