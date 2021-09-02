İhraç hâkim genç yaşında gurbette vefat etti

15 Temmuz’dan sonra KHK ile ihraç edilen hâkim Gülsüm Coşar geride 5 yaşından bir çocuk ve cezaevinde bir eş bırakarak gurbette ruhunun ufkuna yürüdü.





KHK İLE ATILDILAR, EŞİ HALEN CEZAEVİNDE

Hakim Gülsüm Coşar, 31.8.2016 günü OHAL KHK’larında yer alan hükümlere dayanılarak HSYK tarafından ihraç edildi. Hakim Coşar’ın savcı olan eşi de aynı tarihte ihraç edilmesinin ardından tutuklandı. 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan savcı eş halen Gaziantep’te cezaevinde bulunuyor.





31 YAŞINDA YURTDIŞINDA VEFAT ETTİ





Hakim Gülsüm Coşar’a da benzer gerekçelerle 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hakim Coşar, bu şekilde kendisinin de tutuklanmasının gündeme gelmesi üzerine 5 yaşındaki oğlunu yanına alarak yurtdışına çıkmak zorunda kaldı. Yurtdışında rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 1 Eylül’de vefat etti. Coşar’ın 5 yaşında bir oğlu bulunuyor.