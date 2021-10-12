İhraç hakim hukuksuzluğu paylaştı

15 Temmuz gecesi 2 bin 740 hakim ve savcı dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla ihraç edildi. Hakim ve savcılar, ihraç edildikten sonra lojmanlarından alınarak gözaltına alındı.





Hukuk ayaklar altına alınarak ihraç edilen hakim ve savcıların tamamı tutuklanarak cezaevine konuldu.





21 AY 10 GÜN YATTIM

O süreçte tutuklanan hakim ve savcılar arasında yer alan ihraç hakim Mehmet Köroğlu, cezaevine konulması süreciyle ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı. Köroğlu, Bandırma Sulh Ceza Hakimi’nin delilleri görmeden kendisini tutukladığını söyledi. Köroğlu, “16 Temmuz’da Bandırma Sulh Ceza Hakimliğinde darbeye teşebbüs suçundan savunmamı yaparken bu suça ilişkin dosyada tek bir delil var mı dedim. Hakim bana DELİLLER ANKARADAYMIŞ dedi. Sustum. Darbeye teşebbüs ettiğime dair bir delil halen yok. Ama bu suçtan 21 ay 10 gün yattım” dedi.





4 BİNE YAKIN HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz sonrası Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında 2’si Anayasa Mahkemesi üyesi, 118’i eski Yargıtay üyesi, 39’u Danıştay üyesi olmak üzere toplam 3 bin 966 hakim ve savcı ihraç edildi. Mesleklerinden ihraç edilen hakim ve savcıların neredeyse tamamı tutuklanarak cezaevine konuldu.







