İhraç için düğmeye basıldı

Halk TV’de yayınlanan ‘Şimdiki Zaman Siyaset’ programında konuşan Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş şu iddiaları dile getirdi: “Hem Muharrem İnce, hem kardeşi Hüseyin İnce hem de Yalova’nın görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Vefa Salman hakkında iki CHP’li disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle Yalova İl Başkanlığı’na dilekçe vermiş.





Muharrem İnce’nin yaptığı konuşmalardan, kardeşinin Facebook’a yazdığı yazılardan, Vefa Salman’ın da belediyede devam eden soruşturmadan dolayı parti hukukuna aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraçları istendi.





‘OTOBÜSE CHP’Lİ OLARAK BİNECEK AMA CHP’Lİ OLARAK İNEBİLECEK Mİ?’





Yalova İl Başkanlığı Muharrem İnce’yle ilgili bir disiplin kararı verebilir. Ancak Muharrem İnce eski milletvekili olduğu için bunu partinin en üst yargı organı olan Yüksek Disiplin Kurulu’na götürüp yedi gün içinde itiraz edebilir. Ben bugün CHP kulislerinde nabız yokladım. Ve bu nabızda da Sayın Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’nin partiden atılmasına sıcak bakmadığı kanaatine eriştim.





Yalova İl Başkanlığı Disiplin Kurulu bildiğim kadarıyla bu hafta toplanacak. Ama nasıl bir karar verecek? 1000 günde memleketi dolaşacağım diyor ya Muharrem İnce. Muharrem İnce o otobüse bir CHP’li olarak binecek ama o otobüsten bir CHP’li olarak inebilecek mi onu bilmiyorum.”



