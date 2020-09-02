Samanyolu Haber /Politika / İhraç için düğmeye basıldı /02 Eylül 2020 14:40

İhraç için düğmeye basıldı

Barış Yarkadaş, Yalova örgütünden iki CHP’linin 4 Eylül’de Sivas’ta ‘Memleket Hareketi’ başlatacak olan İnce hakkında ihraç talebiyle dilekçe verdiğini söyledi: "İnce o otobüse bir CHP’li olarak binecek ama o otobüsten bir CHP’li olarak inebilecek mi onu bilmiyorum.”

SHABER3.COM

Halk TV’de yayınlanan ‘Şimdiki Zaman Siyaset’ programında konuşan Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş şu iddiaları dile getirdi: “Hem Muharrem İnce, hem kardeşi Hüseyin İnce hem de Yalova’nın görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Vefa Salman hakkında iki CHP’li disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle Yalova İl Başkanlığı’na dilekçe vermiş.

Muharrem İnce’nin yaptığı konuşmalardan, kardeşinin Facebook’a yazdığı yazılardan, Vefa Salman’ın da belediyede devam eden soruşturmadan dolayı parti hukukuna aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraçları istendi.

‘OTOBÜSE CHP’Lİ OLARAK BİNECEK AMA CHP’Lİ OLARAK İNEBİLECEK Mİ?’ 

Yalova İl Başkanlığı Muharrem İnce’yle ilgili bir disiplin kararı verebilir. Ancak Muharrem İnce eski milletvekili olduğu için bunu partinin en üst yargı organı olan Yüksek Disiplin Kurulu’na götürüp yedi gün içinde itiraz edebilir. Ben bugün CHP kulislerinde nabız yokladım. Ve bu nabızda da Sayın Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’nin partiden atılmasına sıcak bakmadığı kanaatine eriştim.

Yalova İl Başkanlığı Disiplin Kurulu bildiğim kadarıyla bu hafta toplanacak. Ama nasıl bir karar verecek? 1000 günde memleketi dolaşacağım diyor ya Muharrem İnce. Muharrem İnce o otobüse bir CHP’li olarak binecek ama o otobüsten bir CHP’li olarak inebilecek mi onu bilmiyorum.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İhraç için düğmeye basıldı Sonraki Haber >>

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

tatilcilere ayı sürprizi

tatilcilere ayı sürprizi

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:29:18