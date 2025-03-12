İhraç teğmenler işe başlıyor: İşte yeni adresleri!

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı attıkları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen beş teğmenden dördü için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.





Sözcü yazarı Saygı Öztürk, TSK’dan ihraç edilen teğmenler İzzet Akarsu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç’ın bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işe başlayacağını iddia etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce birçok kez teğmenlere destek vermişti.





3 TEĞMENİ DAHA İŞE ALMIŞTI

Mansur Yavaş, daha önce Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olaylar nedeniyle TSK’dan ihraç edilen üç teğmeni işe alırken, Harp Okulu'ndaki törenden sonra andımızın okunmasına, teğmenlerin kılıç çatmasına engel olamadıkları TSK’dan çıkarılan komutanları Albay Alper Topsakal, Yarbay Halit Türkoğlu da sahip çıkmıştı.





EBRU TEĞMEN İSTANBUL'DA

Öztürk, öte yandan, Kara Harp Okulu’nu birincilikle tamamlayan ve mezuniyet sonrası subay andını okuyan Teğmen Ebru Eroğlu’nun ise mesleğine geri dönemezse İstanbul’da farklı bir kariyer yoluna devam edeceğini belirtti.