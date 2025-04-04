İhraç teğmenlere tazminat şoku: İşte ödeyecekleri rakam!

Gazeteci Müyesser Yıldız, gerek 10 Kasım törenleri sonrası Tuzla Piyade Okulu’ndan atılan, gerekse 30 Ağustos’ta kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için TSK’dan ihraç edilen teğmenlerin açtıkları davalarda, askeri öğrenimlerinden dolayı 400-500 bin lira dolayında borç çıkarıldığını, teğmenlerin itiraz ettikleri bu tazminatlara da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca (KKK) verilen yanıtı yazdı. KKK, bir idari işlemin ancak yürütmeyi durdurma veya iptal kararı neticesinde duracağı, bu kararlar olmadan alacak dosyasına ilişkin takibin devam edeceği cevabını verdi.





Yıldız, “Teğmenlere 500 Bin Lira tazminat çıkarıldı… Dolar Kuru ayrıntısı…” başlıklı yazısında özetle, 15 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan askeri öğrencileri ilgilendiren bir yönetmelik değişikliği sonrası tüm teğmenlerin ancak 30 Ağustos törenini “kazasız-belasız” atlattıkları halde subay olmaya hak kazanacaklarını kaydetti.





“450-500 BİN LİRA CİVARINDA TAZMİNAT”





CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hem Tuzla hem KKK’dan atılan teğmenlere çıkarılan olası tazminatları ödeyeceklerini açıkladığını hatırlatan Yıldız, “İşte 5 teğmenin mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamladıkları için ödemesi gereken tazminatlar 27 Şubat tarihiyle hesaplandı. Hesaplamalarda; öğretim, eğitim ve yetiştirme masrafları ile kurs bedelleri ve harcırahlar toplanarak her birine 450-500 bin lira dolayında tazminat çıkarıldı. Teğmenlerin atış ve paraşüt kursu hesaplamalarında, dolar kurunun 2023 yılı için 26 lira, 2024 yılı için de 36 lira olarak esas alınması dikkat çekti” dedi.





KKK’NIN CEVABI





Yıldız, yazısında şöyle devam etti:





“Malûm, teğmenler ihraç işleminin iptali için dava açtı; haliyle de tazminatların ödenmesinin durdurulmasını istedi.





Ancak Kara Kuvvetleri Komutanlığı şu cevabı verdi:





“İdari Yargılama Usulü Kanunu ‘Danıştay’da veya İdari Mahkemelerde dava açılması, dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz’ hükmüne amirdir. Dolayısıyla bir idari işlem yürütülmesinin durdurulması yetkili ve görevli idare mahkemesince verilmiş yürütmenin durdurulması veya iptal kararına bağlıdır. Bu nedenle açık olan alacak dosyanıza ilişkin takip yetkili ve görevli idare mahkemesi tarafından verilecek bir yürütmenin durdurulması veya iptal kararı neticesinde durdurulabilecek veya sonlandırılabilecektir.”