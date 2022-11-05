İhraç TSK subayı Alman basınına konuştu: Masumdum ancak bunu ispatlayacak bir ortam yoktu

Serkan K., 15 Temmuz sonrasında ihraç edildiğini, hakkında yakalama kararı çıkarıldığını anlatıyor. Uzun süre Türkiye’de saklanmak zorunda kaldığını söyleyen Serkan K, yeni doğmuş bir bebeği, iki küçük kızı ve eşiyle Yunanistan sınırında, bataklıktan geçtiklerini anlatıyor. Serkan K, “Masumdum ancak bunu ispatlayacak bir ortam yoktu. (Arkadaşlarının tutuklandığını, işkence gördüğünü hatırlatıyor) Türk hükümeti bizi terörist ilan ettiği için kaçmak zorunda kaldık. Almanya’da sıfırdan başladık ama kendimize yeni bir hayat kurduk.” diyor.







Haberde yer alan bilgilere göre Serkan K., tıpkı diğer KHK’lı subaylar gibi Türk ordusunun bir üyesi olarak yaptığı çalışmalardan dolayı yıllar içinde birçok mükemmellik sertifikası ve ödül alıyor. Ancak Serkan K.’nın başarılı geçmişi Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve tamamen vehimlere dayanan 912 sayfalık iddianamesinde hiç yer bulmamış. 2016 yılında ordunun bazı kesimleri tarafından Erdoğan hükümetine yönelik darbe girişimi iddiasının ardından darbeye karışmakla suçlanıyor.





‘TERÖR SALDIRISI OLACAK’ İHBARLARI ARTIYOR

Erdoğan ve Türkiye’de devletin ikinci gücünü temsil eden ordunun bazı bölümleri, ülkenin geleceği ve ülkedeki terör saldırılarının sayısı ile ilgili birçok önemli konuda anlaşamıyor. Olaylar büyüyor, terör saldırıları artıyor. Ordu mensupları – Ankara’daki personelden sorumlu asker Serkan K. – sürekli tetikte.





AMİRİNDEN TELEFON GELİYOR, SİVİL KIYAFETLE OFİSE GİDİYOR

O yıl 15 ve 16 Temmuz gecesi de dahil olmak üzere çok fazla mesai yaptığını söylüyor. 15 Temmuz gecesi onu işe çağıran amirinden bir telefon alıyor. Normal kıyafetleriyle ofisine gidiyor. Kısa bir süre sonra savaş uçaklarının gürültüsünü duyuyor. Haberde, “Kaos patlak verir, birçok askeri personel ne olduğunu bilmez. Aynı zamanda insan kalabalığı ordu karargâhına doğru akar. Askerler, darbe gecesi Erdoğan’ın televizyonda yaptığı iki konuşmayı ofislerinden takip ediyor. Orada darbe hakkında “Tanrı’nın bir hediyesi” olduğunu söylüyor.” ifadeliri kullanılıyor.





Serkan K. bugün, “O zamanlar Erdoğan’ın bununla ne demek istediğini hemen anlamadım. Bunu ancak daha sonra anladım.” diyor.





Resmi rakamlara göre 2016’daki darbede 250’den fazla kişi öldü ve 2.000’e yakın kişi yaralandı. Birçok asker de öldü. Darbecilerin sayısı hakkında hala güvenilir bir bilgi yok, Türk cumhuriyet savcısı 8.000 askerin aktif olarak yer aldığını varsaydı – bu da ordunun büyük bir bölümünün hiç dâhil olmadığı anlamına geliyor.





ARKADAŞLARI İŞKENCEDEN GEÇİRİLİYOR

Haber şöyle devam ediyor:







Serkan K., ertesi sabah saat 10.00 sıralarında İstanbul’daki ailesiyle buluşmak için ordu karargâhından ayrılıyor. Eşi ve iki küçük kızı, eşi üçüncü çocuklarına hamile. Öğle vakti işe dönmek üzereyken, sosyal medyada, işe çağrılan birçok meslektaşının işkence gördüğünü, hatta öldürüldüğünü görüyor.





Serkan K. başka bir şehirde saklanmaya karar verir. Gizli servisin telefonları izlediğini varsaydığı için karısıyla sadece ankesörlü telefonlar aracılığıyla konuşabilmektedir. Serkan K., “Masumdum ama bunu kanıtlayacak uygun bir ortam yoktu” diyor.





Bir ay sonra karısı onu ziyaret edebilir ve onu saklayan adam artık orada kalmasını istemez. “O sırada ordudan terhis olduğumu ve Ankara’daki dairemizi iki hafta içinde boşaltmamız gerektiğini de öğrendim” diyor.





Takip eden zamanda, aile saklanmaya devam eder. Serkan’ın eşi hamilelik kontrolü yapamıyor, çocuğunu özel bir klinikte sahte isimle doğuruyor, sezaryen olmasına rağmen bir gün sonra farkedilme korkusuyla hastaneyi terk ediyor.





UMUDUMUZU TÜKETTİK, KAÇMAK ZORUNDA KALDIK

Serkan K. çaresizdir, vazgeçmeyi düşünür ama sonra bir avukata danışır. Davayı üstlenirse neredeyse 30.000 Euro talep ediyor – normal ücretin on katından fazla. Serkan K.’nin parası yok.





Darbeye karıştığı iddiası nedeniyle savcılık müebbet hapis istiyor. Aynı sabah çiftin anne ve babasına baskınlar yapılır. Serkan K. “Umudumuzu kestik. Kaçmak zorunda kaldık.” diyor. İnsan kaçakçılarıyla temasa geçiyor. Kısa bir süre sonra aile, “tüm hayatımızı içine sığdıracak” tek bir küçücük çantayla Türkiye’yi terk eder.





Serkan K.’nin altı aylık kızını bataklıktan geçirdiği bebek arabası ve çantası hala duruyor. Kollarında ikinci kızı var, en büyüğü beş yaşında, bataklıkta tek başına yürümek zorundaydı. Ebeveynler, çocukların uyuması ve ağlamaması için iki küçük çocuğa sakinleştirici vermişti – askerler tarafından keşfedilme tehlikesi çok büyüktü.





2017’DEN BERİ ALMANYA’DA YAŞIYOR

Kaçışları 20 gün sürer ve bu süre içinde travmatik şeyler yaşarlar. Yunanistan üzerinden Almanya’ya ulaşıyorlar. Almanya'da iltica başvurusunda bulunurlar ve Serkan K hakkındaki iddianameyi Alman makamlarına teslim ederler. 20 gün sonra, ailenin sığınma başvurusu onaylanır.





Serkan K. “Yeniden özgürlüğü bulduk ve çocuklarımız huzur içinde yaşayabilsin” diyor. Serkan K. Tüm dil kurslarına ek olarak bilişim uzmanı olarak yeniden eğitimini tamamladı, karısı hemşire ve ilçede büyük bir hizmet sağlayıcı için çalışıyor. Şimdi 11, 8 ve 6 yaşında olan üç kız liseye, ilkokula ve anaokuluna gidiyor. Serkan K. “Şimdiye kadar Türkiye’yi özlemedim – burası evim gibi geliyor” diyor.





Kürt kökenli bir adam için Türkiye şu anda “yıkılmış bir binaya” benzetilebilir. Ama sadece kendini düşünmek istemiyor. “Orada yardıma ihtiyaç varsa, ben de bir şeyler yapmak istiyorum” diyor. Ama Türkiye’de bizim için tekrar ne zaman güvenli olacağını görmeliyiz.” Bu, Erdoğan rejiminin sona ermesinden önce olmayacak. “Türk hükümeti bizi terörist ilan ettiği için kaçmak zorunda kaldık. Almanya’da sıfırdan başladık ama kendimize yeni bir hayat kurduk” diyor.





Serkan K., Bulunduğu bölgede entegrasyon rehberi olarak çalışıyor





Ancak Serkan K. boş durmuyor. Gazetede, yeni gelen göçmenleri kendi deneyimleri ve mükemmel dil becerileri ile destekleyebilecek uyum rehberleri aradığını okuduğunda, ona hiç şüphe yoktu. “İnsanlar için bir şeyler yapmak istiyorum.”





Kendisi ve ailesinin yakında Almanya için kalıcı oturma izni alacağı konusunda iyimser.