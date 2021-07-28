İhraç Yargıtay hakimi: Bylock’u Bozdağ’ın talebiyle kullandım, kendisiyle defalarca görüştüm

15 Temmuz sonrasında görevinden ihraç edilerek tutuklanan ve yargılama aşamasında tahliye olduktan sonra yurt dışına çıkan bir Yargıtay hakimi, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talebi üzerine ByLock uygulamasını indirerek kullandığını söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen hakim, “Adalet Bakanı Bozdağ, özel kalemi aracılığıyla beni aradı. Makamına gittim. Yanında Müsteşar Birol Erdem’de vardı. Bozdağ, bana ‘telefonuna şu programı indir’ dedi. Ben de Bylock’u Bakanın makamında indirdim. Bylock’tan hem Bozdağ hem de Erdem ile defalarca görüştüm.” ifadelerini kullandı.





Kronos haber sitesi, yurt dışında üst düzey bir bürokratın açıklamalarını haberleştirdi.

Üst düzey bürokratın verdiği bilgilere göre; Yargıtay’da etkin görevlerde bulunan ve siyasilerle yakın temas halindeki bir hakim 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ‘terör örgütü üyesi’ iddiasıyla Ankara’da tutuklandı. Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu. Yaklaşık bir yıl sonra iddianamesi hazırlanarak tarafına tebliğ edildi. Yargıtay hakimi, tek kişi olarak yargılandığı davanın iddianamesinde ‘Bylock kullanıcı’ olduğu yönünde bir bilgiyle karşılaştı. Bunun üzerine iddianameyi kabul eden mahkemeye ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe yazarak, söz konusu iddiayla ilgili bilgisine başvurulması talebinde bulundu.





Bunun üzerine Ankara Savcılığı, SEGBİS aracılığıyla eski hakimin ifadesine başvurdu. İhraç hakim, Bylock kullanıcı olduğunu kabul etti. Kimlerle görüşme yaptığı yönündeki bilgilerin tarafına tebliğ edilmesini talep etti. Ancak savcılık ellerinde bu yönde bir bilgi ve belgenin olmadığını söyledi.





BEKİR BOZDAĞ İLE DEFALARCA GÖRÜŞTÜM





Bunun üzerine hakim, söz konusu dijital programı dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talebi doğrultusunda kurduğunu söyledi. Programın kurulma aşamasını da şöyle aktardı: “Programın telefona indirildiği tarihte, Adalet Bakanı Bozdağ, özel kalemi aracılığıyla beni aradı. Bakanın talebi üzerine makamına gittim. Yanında Müsteşar Birol Erdem de vardı. Kısa süreli bir sohbetin ardından Bozdağ, bana dönerek, ‘telefonuna şu programı indir’ şeklinde bir talepte bulundu. Ben de belirtilen Bylock programını Bakanın makamında indirdim. Aynı programla hem Bozdağ hem de Birol Erdem ile defalarca görüştüm.” dedi.





SAVCI İDDİALARI KAYIT ALTINA ALMADI





Ne var ki, bu açıklamaları savcı kayıt altına almak istemedi. Bakan Bozdağ ve Müsteşar Erdem’e iftira attığı yönünde suçlamalarda bulundu. SEGBİS sistemini kapatarak, mahkumla iletişimi kesti. Ancak ihraç hakim, haklı davasından vazgeçmedi. Avukatı aracılığıyla ilgili kişilere ulaşmaya çalıştı. Ancak hem Bozdağ hem de Erdem, görüşme taleplerini reddetti. Bunun üzerine eski hakimin avukatı, iddianameyi kabul eden mahkemeye bir dilekçe verdi. Mahkeme siyasilerle ilgili iddialar olmasından dolayı evrakları işleme almadı. Ancak hakimin ilk duruşma tarihini öne aldı. Mahkemede de aynı ifadeler kullanılmasına rağmen, yine zabıt altına alınmadı. Ancak eski Yargıtay hakimi ilk duruşmasında tahliye edildi.