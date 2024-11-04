Samanyolu Haber /Gündem / İhracatçıların Başkanı isyan etti: Ülke batıyor /04 Kasım 2024 15:35

İhracatçıların Başkanı isyan etti: Ülke batıyor

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Ülke batıyor, yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok" dedi.

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Ekonomik kriz vatandaşları olduğu kadar patronları da etkiledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe CNBC-e’den Emre Eser’e yaptığı açıklamada, ihracattaki son tabloyu yorumladı. Gültepe, ihracatta birçok sektörde artış görüldüğünü belirterek bazı sektörlerde ise mali zorlukların sürdüğünü ifade etti.

'YÜZDE 50 FAİZLE...'
Halktv'de yer alan habere göre rekabetin çok olduğu alanlarda, önümüzdeki dönemde daha fazla sıkıntı olabileceğini vurgulayan Gültepe, yüksek faiz ortamı için istihdama dikkat çekti. “Yüzde 50 faizle bir ülkenin yatırımını, istihdamını artırma şansı yok." diyen Gültepe "Üretim ve istihdam tarafında iş gücü kayıpları var artık. Hazır giyim, inşaat, mobilya, makine ve otomotiv gibi sektörler rekabetçilik konusunda zorluklar çekiyor.” ifadelerini kullandı.

'ÜLKE BATIYOR'
Faiz oranlarının yüksek olmasının iş dünyasında beklentileri olumsuza çevirdiğine dikkat çeken Gültepe “Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok” değerlendirmesi yaptı.

Gerekli önlemlerin 2025 öncesinde alınması gerektiğini belirten Gültepe şu ifadeleri kullandı:

“Burada biraz Merkez Bankası’nın radikal kararlar alıp, farklı oyunları devreye koyması lazım. Farklı yollarla enflasyonu aşağı çekmenin yöntemlerini bulmamız gerektiğini düşünüyorum.”

Gültepe, merakla beklenen asgari ücret zammıyla ilgili de Türkiye’nin mevcut durumunun göz önünde bulundurulacağı bir zam oranının belirlenmesi gerektiğini belirtti. Gültepe hem insanların geçimine destek verecek hem de rekabetçiliği güçlendirecek bir oran olması gerektiğine vurgu yaptı.

Mustafa Gültepe, 2025 yılına yönelik ihracatçıların sorunlarıyla ilgili ise “Şu an 2025’te en büyük sorun, mevcut pazarlardaki gücümüzü korumaya çalışmamız olacak'' dedi.
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