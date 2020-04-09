İhracatta ‘salgın’ faturası kabarıyor

Küresel ticaretin koronavirüs salgını nedeni ile adeta felç olması, pek çok ülke gibi Türkiye’nin ihracatında da sert düşüşlere neden oluyor. Mart ayının ortasından itibaren salgının etkilerini hissetmeye başlayan ihracatçılar, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında ihracattaki daralmanın yüzde 80’lere çıkmasından endişeli. DW Türkçe'ye konuşan uzmanlara göre, yakın gelecekte 170 milyar dolarlık dış borç ödemesi bulunan Türkiye’nin ihracat gelirlerini kaybetmesi, ekonomideki kırılganlığı artıracak.





Son 10 yılda ihracatını yaklaşık yüzde 80 artıran Türkiye, 2019 yılını 180 milyar dolar ihracat ile kapatmıştı. Türkiye’nin ihracatında en büyük payı, yüzde 49 ile Avrupa Birliği ülkeleri alıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı salgının hızla dünyaya yayıldığı Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 düştü. Mart’ta en büyük ihracat pazarları olan Almanya'ya ihracat ise yüzde 13 düştü. Türkiye’nin diğer büyük ihracat pazarlarından olan ve Avrupa’da salgının en çok can aldığı İtalya’ya ihracat yüzde 39 düşerken Fransa'ya yüzde 32, Irak'a yüzde 40 ihracat düşüşü gözlendi. Salgının ekonomide yarattığı felç hali nedeniyle Nisan ayında ihracattaki genel düşüşün artarak devam etmesi bekleniyor.





"Otomotivde düşüş yüzde 80’i bulacak”





Koronavirüs salgınının ihracatta yarattığı kayıplardan en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv sektörü geliyor. Türkiye’nin en büyük ihracat kalemi olan otomotivde Covid-19 etkisi, kendini hızla gösterdi. Türkiye otomotiv endüstrisinin başlıca pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerindeki salgın vakalarının hızla artması nedeniyle Mart ayında Türkiye’nin otomotiv ihracatı yüzde 28,5 düştü ve 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.







