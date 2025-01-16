Samanyolu Haber /Gündem / İhracı istenen teğmenler üniformalarıyla Kara Kuvvetleri'ne gitti /16 Ocak 2025 20:35

İhracı istenen teğmenler üniformalarıyla Kara Kuvvetleri'ne gitti

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin sonrasında Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler için bugün kader günü. 5 teğmen ve avukatları sözlü savunma yapmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etmişti. O anların sosyal medyada paylaşılması beraberinde tartışmaları getirmişti.

Teğmenler hakkında "amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Teğmenler ve komutanları 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

Yüksek Disiplin Kurulu, 5’i teğmen 8 askeri personelin soruşturma dosyasını bugün ele alacak. YDK, saat 14.00’te toplandı.

5 teğmen ve avukatları sözlü savunma yapmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TSK'dan çıkarılma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen bazı teğmenlerle ilgili kararın ne zaman açıklanacağına dair sorular üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14.00’da toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır.”
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