İhraçları istenen teğmenlerin savunmaları ortaya çıktı!

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin sonrası ihraçları gündeme gelen teğmenler, 16 Ocak Perşembe günü KKK Yüksek Disiplin Kurulu’na gelerek, sözlü savunmalarını yaptı.





Daha önce yazılı savunmalarını YDK’ya sunan teğmenlerin, yaptıkları sözlü savunmaları ortaya çıktı.





Sözcü’den Cem Yıldırım’ın haberine göre işte teğmenlerin savunmalarından öne çıkanlar:





‘İÇİMDEKİ HARBİYELİ RUHU HİÇBİR ZAMAN ÖLMEZ’

Harbiye’nin dönem birincisi olan ve mezuniyet töreninin ardından andı okutan teğmen Ebru Eroğlu, ifadesinde törenden sonra bir araya geldiği tüm dönem arkadaşları gibi Mustafa Kemal’in askeri olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.





İçindeki Harbiyeli ruhunun hiçbir koşulda ölmeyeceğini belirten Eroğlu, rütbeleri sökülecek olsa bile Harbiyeli ruhunu her zaman yüreğinde taşıyacağını söyleyerek, “Harbiyeli brövesi büyük bir onur olarak bende kalacak” şeklinde konuştu.





‘ŞEREFLE DOĞDUM, ŞEREEFLE YAŞADIM, ŞEREFLE ÖLECEĞİM’

TSK’dan ihracı istenen 5 teğmenden biri olan İzzet Akarsu ise savunmasında her zaman Ulu Önder Atatürk’ün izinde olacağını ifade ederken, her zaman vatan için çalıştığını ifade etti. Akarsu, Türk istikbalinin evladı olduğunu belirtirken, “Şerefle doğdum, şerefle yaşadım, şerefle öleceğim” şeklinde konuştu.





‘ÜNİFORMA ŞART DEĞİLDİR’

Teğmenlerden Gazi Kılıç ise, TSK’ya sadakatle bağlı, Atatürkçü, şerefli bir Türk subayı olduğunu ifade ederken, “Vatan hizmet için üniforma şart değildir” dedi.





Kılıç, YDK’nın hakkında vereceği karar ne olursa olsun vatan hizmet etmekten vazgeçmeyeceğini ve ne silah arkadaşlarının ne de kimsenin bundan şüphe etmemesini söyledi.





‘BAKİ KALACAK OLAN ATATÜRKÇÜLÜKTÜR’

Teğmen Deniz Demirtaş, savunmasında tak gayesinin Türk milletine, TSK’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne layık bir subay olmak olduğunu belirtti. Kendi yaşadıklarının, tarihte vatan uğruna bedel ödeyen komutanların yaşadıklarının yanında önemsiz olduğunu belirten Demirtaş, kişilerin gelip geçici olduğunu baki kalacak olanın ise Atatürkçülük olduğunu söyledi.





‘HİZMET BORCUNU ÖDEYEMEM İHTİMALİ…’

Teğmen Serhat Gündar ise savunmasında, tek endişesinin ne olduğunu dile getirdi. Gündar, endişesinin kendisini yetiştiren ve bu üniforma ile rütbeyi layık gören Türk milletine olan hizmet borcunu ödeyememe ihtimali olduğunu belirtti.





10 GÜN İÇİNDE KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Daha önce sözlü ifadelerini YDK’ya ileten ve 16 Ocak’ta da sözlü ifade veren 5 teğmen, hakkındaki kararın MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre duruşmanın görüldüğü tarihten itibaren 10 gün içerisinde gerekçeli olarak açıklanması bekleniyor.





TSK’dan ihraçları istenen teğmenlerin, bu yönde bir karar çıkması durumunda idari yargıya başvurma hakları bulunuyor.