Samanyolu Haber /Politika / İhsan Aktaş’ın avukat kardeşi sahte evrakla TEDAŞ’ı dolandırmış /28 Temmuz 2025 15:00

İhsan Aktaş’ın avukat kardeşi sahte evrakla TEDAŞ’ı dolandırmış

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda ‘etkin pişmanlıktan’ yararlanarak bir çok ismin tutuklanmasına neden olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın TEDAŞ’ta avukatlık yapan kardeşi Melek Kara’nın 2019-2021 yıllarında sahte evraklarla 32 farklı işlemle kurumda 4 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan Melek Kara ifadesinde suçlamaları kabul etti.

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Dolandırıcılık olayının ardından kurumla ilişiği kesilen ve iş akdi feshedilen Kara hakkında TEDAŞ suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, “Resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak” suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Usulsüz İşlemlerle TEDAŞ’a Borç Çıkarmış

Sözcü’nün haberine göre; sahte belgelerle oluşturulan birçok icra dosyasının UYAP üzerinden sorgulaması yapıldığında sisteme kayıtlı dosyaya ulaşılamadı. Sahte evraklar düzenlenerek TEDAŞ’a borç ödemesi çıkarıldığı belirlendi. TEDAŞ müfettişleri, tespit edilen 32 usulsüz işlemde kamu kurumunu 2019 yılında 2 milyon 337 bin 748 lira 99 kuruş ve 1 milyon 671 bin 806 lira 9 kuruşluk işlemlerle dolandırdı.

Melek Kara’nın sahte evraklarda icra ödeme emri çıkardığı paraların için yeğeni Ferhat Aktaş’ın hesabına 3 farklı havale gerçekleştirdiği bildirildi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Ferhat Aktaş ise şunları söyledi: “Halam bana 3 havale yaptı. Birikmiş maaş ödemesi olduğunu, kendi hesabında sıkıntı yaşadığını söyledi. Para hesabıma geçtikten bir gün sonra halama gönderdim. Bir süre sonra beni arayıp muhasebenin hata yaptığını söyleyip aynı işlemi tekrarlattı.”

Bakıcıya Hesap Açtırmış

Melek Kara’nın çocuğuna bakıcılık yapan Gülistan Ayaz ise şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede şu ifadeleri kullandı: “Melek ve Hakan Kara’nın evinde 2,5 yıl çocuk bakıcılığı yaptım. Yanlarında çalışırken ücretimi elden aldım. İş Kur’da kursiyer olarak çalışırken Ziraat Bankası’nda bir hesap açmıştım, ancak kullanmıyordum. Melek Hanım hesabımı istedi. Ne yapacağını sorduğumda, bana, ilk eşinden olan çocuğu için yatırım yapacağını, bunu da kocasından saklayacağını söyledi. İyi niyetine güvenip kartımı verdim. Sonra bana kartı verip işinin bittiğini söyledi.”

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