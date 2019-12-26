İhsan Eliaçık: AKP'de rant heyecanı dışında bir şey kalmadı

İktidarının sosyolojik ömrünü tamamladığını, rant dışında bir heyecan kalmadığını belirten İlahiyatçı İhsan Eliaçık, “Onlar da suç işlediklerinin farkındalar. O yüzden ‘Bizi yargılayacaklar’ diyorlar” dedi.





AKP içerisinde yaşanan sorunlar, istifalar ve ihraçlar derinleşiyor. 2018 Ağustos ayında yapılan 6’ncı Olağan Kongresi sürecinde 10 milyon 719 bin 234 olarak açıklanan üye sayısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sitesinde yer alan Temmuz 2019 tarihli son verilere göre 9 milyon 931 bin 103’e geriledi. Azledilen eski Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partiden ihraç edildikten sonra yeni bir oluşuma giderek “Gelecek Partisi”ni kurdu. AKP Ankara eski Milletvekili Ali Babacan’ın da yeni bir parti kurma çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanan kopuşlar ve ayrılıklar geri kalanlar arasında “AKP giderse yargılanacağız” söylemi yayılmakta. İlahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık, AKP içerisindeki kopuşları, sorunları ve geriye kalanların “Yargılanacağız” sözlerimi Mezopotamya Ajansı’dan Ferhant Çelik'e değerlendirdi.





‘AKP VİCDANINI KAYBETTİ’





Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın parti ve devlet yönetme anlayışının artık tahammül edilemez boyutlara ulaştığını ifade eden Eliaçık, buna karşı geçmişten beri tepkilerin olduğunu ve son zamanlarda bunun arttığını söyledi. Erdoğan’ın kendisine ters giden her şeye bedel ödetme çabası içerisinde olduğuna dikkati çeken Eliaçık, artık bu yapılanların AKP tabanından da kabul görmediğini ifade etti. Toplumun birçok kesiminin korkudan dolayı istemeye istemeye AKP’nin yanında yer aldığını vurgulayan Eliaçık, “Eğer ellerinde devletin gücü, Cumhurbaşkanlığı’nın gücü olmasaydı yanında ailesi ve birkaç avenesi dışında hiç kimse kalmazdı. Ak Parti artık vicdanını kaybetti. Türkiye’ye verebileceği şuandan itibaren hiç bir şey yok” dedi.





‘GERİYE RANT KALDI’





AKP’nin 2002’de “Liberal İslam” perspektifiyle iktidara geldiğini hatırlatan Eliaçık, bu perspektif üzerinde çalışılmamış zayıf bir perspektif olduğunu ifade etti. Eliaçık, şöyle devam etti: “Yani ne yapacağını bilmiyorlar. İslam diyor, dindarlık diyor ama İslam nedir? Dindarlık nedir? İslam’ın devletten istediği nedir? Müslüman bir yönetici nasıl olur? İslam adına genç nesillere, ilkokul çocuklarına, memleketin gençliğine, kadınlarına, erkeklerine ne verilecek? Bunlar konusunda bilgileri, görgüleri, bilinçleri neredeyse sıfır. Mesela Allah diyor. Allah nedir? İslam’ı uygulayacağız diyor. İslam nedir? Hangi İslam? Muaviye İslam’ımı, Hz. Ali’nin İslam’ı mı? İslam zaten yüzyıllar önce Kerbela’da görülmüş. Sen hangi İslam’dan bahsediyorsun? Eğer Osmanlı İslam’ını esas alıyorsun, eğer o İslam Osmanlı’yı kurtarsaydı zaten Osmanlı imparatorluğu yıkılmazdı. Emevi’yi kurtarsaydı, Emevi yıkılmazdı. Bu din anlayışı imparatorlukları bile kurtarmamış oralarda çökmüş onun neyini esas alacaksın. Eğer onu esas alırsan sende onlar gibi olursun o zaman. Bunlar konusunda hazırlıksızlar, kafa yormuyorlar, yenilikçi değiller. Kendileri ile yüzleşmemişler, kafasındaki din anlayışının ne olduğunu bilmiyor. İnancı var mı yok mu onun bile farkında değil. Geriye ne kalıyor? Çıkar, menfaat, para ve rant. Dolayısıyla şimdi AKP’de rant heyecanı dışında bir heyecan yok.”





‘SUÇ İŞLEDİKLERİNİN FARKINDALAR’





“AKP giderse hepimiz yargılanacağız” söylemlerini de değerlendiren Eliaçık, ancak suç işlediğinden emin olan kişilerin böyle konuşabileceğini vurguladı. Kendilerinin de ne suç işlediklerinin farkında olduklarını sözlerine ekleyen Eliaçık, devamla “Bunlar ‘yaptıklarımızı yanımıza bırakmazlar’ diye düşünüyorlar. Ne yaptıklarını kendilerinden bile saklayamıyorlar” dedi.





‘HESABININ SORULACAĞINI BİLİYORLAR’





İslam inancına göre iki türlü mahkemenin olduğunu anımsatan Eliaçık, şunları dile getirdi: “Birincisi Mahkeme-i Suğra, ikincisi Mahkeme-i Kübra’dır. Mahkeme-i Suğra dünyada kurulacak adalet mahkemeleri demektir. Önce buralardan mahkemeye çağırılırsınız. Eğer buralardan yakayı kurtarırsanız Mahkeme-i Kübra’dan kurtulamazsınız. Mahkeme-i Kübra ise Allah’ın mahkemesidir. Şimdi bunlarda Mahkeme-i Suğra’dan yani dünyada kurulan adalet mahkemelerinden kurtulamayacaklarını bundan sonraki dönemde ya ülkeyi terk edip gideceklerini veya tek tek mahkemeye çağırılacağını düşünüyorlar. Ve yapıp ettiklerini önüne konacağını, bunların hesabının sorulacağını, yıllarca bunlarla uğraşacaklarını belki de senelerce cezaevlerinden çıkamayacaklarını düşünüyorlar. Bu onları tabi ki tedirgin ediyor.”





‘ÇIKAR ŞEBEKESİNE DÖNÜŞTÜ’





AKP’nin 17 yıllık iktidarı döneminin yüzlerce yolsuzluk dosyasının, failli meçhul cinayet dosyasının rafa kaldırıldığının altını çizen Eliaçık, AKP’nin sosyolojik ömrünü tamamladığını kaydetti. Suç işlemeyen birisinin korkmaması gerektiğini dile getiren Eliaçık, şunları kaydetti: “Eğer suç işlemediysen, haksızlık, adaletsizlik yapmadıysan korkmaya gerek yok. Mesela AKP’nin 17 yıllık iktidarı döneminde ilk 3 yılı hariç sürekli yargılandım. Bu dönemde ömrüm mahkemelerde geçti. Biz bunları yaparken korkuyor muyuz? Hayır. Bizim arkamızda devlet yok, tanıdığımız hakim, savcı ya da bizi kayıran birisi yok. Biz böyleyken korkmuyoruz. Ama devlet, savcı, hâkim, cumhurbaşkanı senin arkanda sen niye korkuyorsun? Artık AKP’ni Türkiye’ye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Bir çıkar şebekesine dönüştü. Mecburen kötülük yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum.”