Samanyolu Haber /Dünya / "İhtiyaç fazlası Koronavirüs aşılarını paylaşın" çağrısı /15 Ocak 2021 23:38

"İhtiyaç fazlası Koronavirüs aşılarını paylaşın" çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "ilave anlaşmalar peşinde koşan, ihtiyaçtan fazla aşı tedarik eden ülkelere ellerindeki fazla dozları paylaşmaları" çağrısında bulunduğu ifade edildi.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının yüksek gelirli ülkelere hızla ulaştığını, dünyanın en yoksullarının ise mahrum kaldığını belirterek, "ilave anlaşmalar peşinde koşan, ihtiyaçtan fazla aşı tedarik eden ülkelere ellerindeki fazla dozları paylaşmaları" çağrısı yaptı. 

Guterres, Covid-19 ölümlerinin 2 milyonu geçmesinin ardından yayımladığı video mesajında, kayıpların ''yürek burkan bir dönüm noktasına'' ulaştığına dikkati çekti.

Bu şaşırtan rakamların ardında isimler, yüzler ve yemek masalarında hiçbir zaman dolmayacak boş sandalyelerin kaldığını belirten Guterres, salgına karşı küresel koordineli bir çabanın olmamasını eleştirdi ve hayatını kaybeden iki milyon kişinin anısına ülkelere daha büyük bir dayanışma sergilemeleri çağrısı yaptı.

"Dünyanın en yoksullarına hiçbir şey yok"

Aşı konusunda da bir boşluk olduğuna dikkati çeken Guterres, şunları kaydetti:

"Aşı, yüksek gelirli ülkelere hızla ulaşırken dünyanın en yoksullarına hiçbir şey yok. Bilim başardı ama dayanışma başarısız oldu. Bazı ülkeler, ilave anlaşmalar peşinde hatta ihtiyaçtan fazlasını tedarik ediyor. Hükümetlerin halkını koruma sorumluluğu var ama aşı milliyetçiliği başarısızlığa neden oluyor ve küresel iyileşmeyi geciktiriyor. Ülkelerin fazla doz aşılarını paylaşmasına ihtiyacımız var."
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