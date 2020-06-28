İhtiyaçtan dünyaca ünlü koleksiyonunu satışa çıkardı

Filo kiralama sektörünün öncülerinden İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, özel otomobil koleksiyonunun nadide parçalarını satışa çıkardı. Otomobiller arasında Vural Ak’ın 2017 Frankfurt ve 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’ndan aldığı modeller de var.





Özel donanımlı araçlar için biçilen fiyat toplam 65 milyon TL’nin üzerinde... Üniversite yıllarında girdiği kiralama sektöründe 5 yıl içinde şoförlükten bölge müdürlüğüne kadar yükselmeyi başaran Ak, 1991 yılında kendi araç kiralama şirketini kurdu. Bugün 500 kişiyi aşan kadrosu ile sektörde yüzde 25 pazar payına sahip. Ak, işini hobiye de çevirmiş bir iş insanı. Türkiye’nin otomotiv dünyasında özel otomobil koleksiyonu ile sıkça gündeme gelen bir isim.





Özellikle 2017 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı’ndan 12.7 milyon Avro değerinde 10 süper spor otomobil alan Ak, 2018 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı’ndan da değeri 6 milyon Avroyu bulan 11 özel otomobil almıştı. 2018 yılında verdiği bir röportajda garajında değeri 50 milyon Avroyu bulan 150’ye yakın süper otomobilden oluşan bir koleksiyonu olduğunu açıklayan Ak, bu otomobillerin çoğunun Türkiye’de eşi benzeri olmadığını belirtmişti.





Dünyada çok az sayıda ya da tek olarak üretilen otomobilleri koleksiyonuna dahil eden Vural Ak, bunu yatırım aracı olarak görüyor ve “Gayrimenkülcü arsa alır ben otomobil alıyorum, bu benim işim” diyordu.





CENEVRE’NİN YILDIZIYDI





İşte o dönemde otomobilseverler arasında büyük ilgi uyandıran bu otomobillerden bir bölümü satışa çıkarıldı. İnternet üzerinden satışa sunulan otomobiller arasında Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda satın alınanlar da var.





Fuarda 550 bin Avroya satın alınan Porsche Cayenne Turbo S, 450 bin Avro’ya alınan Porsche Panamera 4S Executive Long WB, 380 bin Avro’luk BMW M5 de yeni sahibini arayan araçlar arasında. 2009 yılında Frankfurt Motor Show’da tanıtılan Mercedes 300 SL Gullwing modelinin modern yorumu olan Mercedes SLS AMG satışa sunulan otomobillerin en pahalılarından.





LAMBORGHİNİ EN PAHALILAR ARASINDA





Vural Ak’ın 20’ye yakın çok özel koleksiyonunu satışa çıkarması koronavirüs süreciyle ilgili mi, değil mi? Bu konuda bir yanıt alamadık. Satılan otomobillerden bazıları ve fiyatları ise şöyle: “İlk defa Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Lamborghini Huracan Performante 5.250.000 TL fiyata satışta. Lamborghini Aventador SV LP 750-4 için ise 7.900.000 TL isteniyor.





Türkiye’deki tek 4MATIC zırhlı Mercedes’in fiyatı 3.850.000 TL. Türkiye’deki tek 4-Matic (4 tekerlekten çekişli) 0 km zırhlı Mercedes S 550L 4MATIC B6 3.850.000 TL’den satışa sunuldu. Yurtdışında INKAS tarafından B6 sepsifikasyonunda zırhlanmış araç hem bireysel hem de şoförlü kullanım için tasarlanmış. 3.250.000 TL’ye satışa çıkarılan Chevrolet Corvette Z06 C7, toplam 500 adet üretilmiş bir araç ve Türkiye’deki tek araç. Aracın yurtdışı müzayedelerinde çok aranan nadir bir model olduğu belirtiliyor.