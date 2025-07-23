Samanyolu Haber /Gündem / II. Abdülhamid’in torununa “sahte diploma” soruşturması /23 Temmuz 2025 00:08

II. Abdülhamid’in torununa “sahte diploma” soruşturması

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), Osmanoğlu hakkında “resmi evrakta sahtecilik” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

SHABER3.COM

II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında “sahte diploma” soruşturması başlatıldı.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), Osmanoğlu hakkında “resmi evrakta sahtecilik” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Halktv.com’un özel haberine göre; YÖK tarafından yürütülen denetimlerde, Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden lisans diploması almak için sahte belgeler düzenlediği öne sürüldü. Soruşturma dosyasına göre, diploma sahteciliği süreci, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına oluşturulan sahte elektronik imza ile gerçekleştirilmeye çalışıldığını öne sürüldü.

Bilgiler, YÖK sistemine de girildi. Ancak habere göre, denetim sırasında usulsüzlük olduğu belirtildi. Kayıhan Osmanoğlu’nun soruşturma dosyası için, diğer dosyalardan ayırma kararı verildi.

Osmanloğlu’nun Tarih bölümünden kendisine sahte diploma çıkarmaya çalışarak, kendine ait internet sitesinde “İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise yıllarında yanlış anlatılmak amacı ile yazılan yalan tarihin üzücü yanını en çok yaşayan Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ne acıdır ki! Tarih öğretmenleri tarafından yalan tarihi benimsemediği için kötü notlarla cezalandırılmak istenmiştir” ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.
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