İngiltere’nin ilk başörtülü belediye başkanıydı: Irkçılıkla suçladı, istifa etti

Londra’nın Islingtonbölgesinde 2019-2020’de belediye başkanlığı görevini yürüten Somali asıllı Rakhia İsmail yaptığı açıklamada, İşçi Partisi’nde azınlıklara yönelik ayrımcılık yapıldığını ifade etti.





İsmail, belediye başkanı olduğu dönemde Müslümanlara yönelik bir bayram organizasyonu düzenleme girişiminde bulunduğunu, ancak bunun İslam karşıtı üyelerce engellendiğini iddia etti.





Partisinin grup toplantılarında bazı partililerin susmasının istendiğini kaydeden İsmail, “Ülkede azınlık mensubu biri olarak sesimin olmadığını anladım. 6 yıl boyunca partimce değerlerime saygı gösterilmediğini gördüm.” değerlendirmesinde bulundu.





İŞÇİ PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETTİ





İsmail, beyaz erkeklerin isteklerine izin veren bir sistem olduğu ve siyah bir kadın olarak partisinde devamlı ırkçılığa maruz kaldığını, bu sebeple partisinden istifa ettiğini söyledi.





Rakhia İsmail, Londra’da Müslüman nüfusunun fazla olduğu Islington bölgesinde 2019 yılı mayıs ayında belediye başkanı seçilmiş, görev süresi 2020 yılı mayıs ayında sona ermişti.

