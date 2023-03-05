Samanyolu Haber /Gündem / İYİ partili eski bakan ailesi ile birlikte Partisinden istifa etti /05 Mart 2023 18:14

İYİ partili eski bakan ailesi ile birlikte Partisinden istifa etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarına parti mensuplarından çığ gibi tepkiler geliyor. İYİ Partililer tek tek istifa etmeye başladı. Eski Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek, İYİ Parti üyeliğinden eşi ve kızıyla birlikte istifa ettiğini duyurdu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Altılı Masa’yı hedef almasının ardından bir istifa haberi de Eskişehir'den geldi. 53’üncü dönem hükümetinde devlet bakanlığı yapan İYİ Partili İbrahim Yaşar Dedelek, “An itibarıyla Eşim Vasfiye Dedelek, kızım Aybike Dedelek Alpman ve şahsım Eskişehir İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyoruz” diye açıklama yaptı. 

1991 yılında DYP’den Eskişehir milletvekili seçilen İbrahim Yaşar Dedelek, 1995 yılında yeniden milletvekili seçilmiş ve Mesut Yılmaz’ın kurduğu ANAYOL hükümetinde devlet bakanlığı yapmıştı.

 Akşener'in kameralar karşısında yaptığı açıklamada ağır sözlerle hedef aldığı altılı masadan kalkmasının ardından İYİ Parti teşkilatlarında istifalar başlamıştı. 
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