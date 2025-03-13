Samanyolu Haber /Dünya / IJA, basın özgürlüğünü hedef alan yasakları BM gündemine taşıyor /13 Mart 2025 18:51

IJA, basın özgürlüğünü hedef alan yasakları BM gündemine taşıyor

Uluslararası Gazeteciler Derneği (IJA), Basın özgürlüğünü hedef alan erişim yasaklarını BM gündemine taşıyor!

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Gazetecilik ve Dijital Sansür Masaya Yatırılacak

BM etkinliğinde, çeşitli ülkelerde devletlerin terör yasalarını ve dezenformasyon ile mücadele düzenlemelerini nasıl bir sansür aracına dönüştürdüğü tartışılacak. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde basın özgürlüğünü kısıtlayan yasal ve dijital baskıların etkisi ele alınacak.

Bunun yanı sıra, X (Twitter), YouTube ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin ifade özgürlüğünü kısıtlamadaki rolleri de gündeme getirilecek. Algoritmalar yoluyla hangi haberlerin öne çıkarıldığı ve hangilerinin görünmez kılındığı, otoriter rejimlerle yapılan olası iş birlikleri ve Big Tech’in uluslararası hukuka bağlı olup olmadığı gibi kritik sorular ele alınacak.

Panelde Ele Alınacak Konular:
Big Tech: Bilgiye Erişimi Kolaylaştırıyor mu, Engelliyor mu?
Terör Yasaları ve “Dezenformasyon” Düzenlemeleri ile Gazetecileri Susturma Mekanizmaları
BM ve Uluslararası Kurumlar Big Tech’i Nasıl Sorumlu Tutabilir?
Dijital Çağda Bağımsız Gazeteciliği Korumak İçin Stratejiler

Basın Özgürlüğü Savunucuları Cenevre’de Buluşuyor

Etkinlikte gazeteciler, dijital hak savunucuları, akademisyenler ve hukuk uzmanları, bilgiye erişim hakkını koruma ve bağımsız medyaya yönelik baskıları sona erdirme konularında ortak çözümler geliştirmek için bir araya gelecek.

IJA yetkilileri, basın özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkını savunma konusunda kararlı olduklarını belirterek, kamuoyunu bu mücadelede kendilerine destek olmaya davet etti.

IJA’dan “Basın özgürlüğü tehdit altında! Bilgiye erişim hakkını savunmak için sesi yükselten herkesi dayanışmaya davet ediyoruz!“ çağrısı yapıldı
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