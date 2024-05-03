IJA’dan acil uluslararası eylem çağrısı: Türkiye’de basın özgürlüğü vahim durumda

TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEHLİKELİ BİR HAL ALDI





TÜRKİYE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE ALT SIRALARDA





TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR





GAZETECİLERE ZULÜM SINIRLARIN ÖTESİNE UZANMAKTA





SAĞLAM TEDBİRLER ALMA ÇAĞRISI YAPILDI









Özellikle Türkiye gibi ülkelerde gazetecilerin karşılaştığı ciddi zorluklar göz önüne alındığında, gazetecileri sansürden korumayı, özgürlük ve güvenliklerini sağlamayı amaçlayan uluslararası işbirliği ve yasal önlemler zorunlu hale gelmiştir.

HAPİSTEKİ GAZETECİLER SERBEST BIRAKILMALI





SÜRGÜNDEKİ GAZETECİLERE DAHA FAZLA KORUMA SAĞLANMALI





İJA TÜRKİYE’DEKİ GAZETECİLERE DESTEK SAĞLAMAYA KARARLI



