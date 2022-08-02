Samanyolu Haber /Gündem / IJA’dan Tuğrul Özşengül açıklaması: Gazeteciler ağır çekimde ölüme mahkum ediliyor /02 Ağustos 2022 09:56

IJA’dan Tuğrul Özşengül açıklaması: Gazeteciler ağır çekimde ölüme mahkum ediliyor

Almanya'da sürgün gazetecilerin kurduğu International Journalist Association, Silivri cezaevinde kalp krizinden hayatını kaybeden akademisyen ve gazeteci Tuğrul Özşengül'le ilgili açıklama yaptı. IJA, "Çok sayıda gazeteci aynı şekilde, sadece düşüncelerinden dolayı hücrelerde tutulmakta ve ağır çekimde ölüm cezasına maruz bırakıldı. Tüm gazeteciler bir an önce serbest bırakılmalı." dedi.

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IJA, 26 Ağustos 2016’dan beri tutuklu olduğu Silivri Cezaevinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden akademisyen ve gazeteci Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında açıklama yaptı.

Özşengül’ün 2016’da gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklandığına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Özşengül, Samanyolu televizyonunda program yaptığı, samanyoluhaber.com’da yazılar yazdığı ve tweet attığı için “darbe yapmak suretiyle anayasal düzeni değiştirmekle” suçlanmış ve ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştır. Yargıtay’ın darbe suçunun sabit olmadığı gerekçesiyle verdiği bozma kararı sonrasında bu defa da silahlı terör örgütü üyeliğinden cezası 12 yıl hapse çevrilmiştir. Yargıtay savcısının bu cezaya da itiraz etmiş olmasına rağmen tahliye edilmemekte direnilmiştir.

“GAZETECİLER BİR AN ÖNCE SALIVERİLMELİ”
Merhum Özşengül, 2 yıl önce geçirdiği açık kalp ameliyatına rağmen cezaevinin sağlıksız şartlarında tutulmakta ısrar edilerek ölmeye terk edilmiştir. Çok sayıda gazeteci aynı şekilde, sadece düşüncelerinden dolayı hücrelerde tutulmakta ve ağır çekimde ölüm cezasına maruz bırakılmaktadır.

IJA olarak talebimiz, hem Türkiye’de hem dünyada tek görevleri halkı bilgilendirmek olan tüm gazetecilerin bir an önce salıverilmeleridir.”


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