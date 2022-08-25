Samanyolu Haber /Dünya / İJA, Düsseldorf medya festivalinde /25 Ağustos 2022 11:41

İJA, Düsseldorf medya festivalinde

Medya kurumlarının ve çalışanlarının Düsseldorf’ta geleneksel olarak bir araya geldiği medye festivali 27 Ağustos Cumartesi günü kapılarını açacak. İnternational Journalist Association (İJA) da 28 medya kuruluşu ile birlikte festivalin katılımcıları arasında yer alacak.

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International Journalists, 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde medya kurumları ve çalışanlarının bir araya geleceği festivale katılıyor. 

Almanya’nın önemli gazetecilik etkinliklerinden birisi olan Kamp Ateşi Festivali, korona arasından sonra geri dönüyor. 28 Medya kuruluşunun katılacağı festivalde kamp havasında, daha iyi bir gelecek için seçilen konu başlıkları özgür bir ortamda tartışılacak. Festival alanında gazeteciler, uzmanlar ve politikacılar ile tartışma turları yapılırken ziyaretçiler de bu tartışmalara aktif bir şekilde katılabilecek. Kamp Ateşi Festivali ile gazetecilik ve toplumsal tartışmanın yeniden insanlara yaklaştırılması hedefleniyor. 

GAZETECİLER KATILIMCILARLA BULUŞACAK
Festivalde gazeteciler Yüksel Durgut, Kerim Balcı, Erkan Pehlivan, Cevheri Güven, Levent Kenez, Bedrettin Uğur, İsmail Sağıroğlu, Engin Sağ ve Selahattin Sevi ile avukat Fikret Duran farklı oturumlarda katılımcılarla bir araya gelecek. 

BU RAPOR İLK KEZ AÇIKLANACAK
Diğer yandan IJA festivalde, Türkiye’de malvarlığına el konan gazetecilerle ilgili hazırlanan çok çarpıcı bir raporu ise ilk kez burada kamuoyuna duyuracak.

Festivalde yapılan tartışmalara https://www.youtube.com/c/internationaljournalists/featured adresinden de online olarak da erişilebilir olacak. Düsseldorf'taki eyalet parlamentosunun önünde gerçekleştirilecek festival herkese açık ve giriş ücretsiz.


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