IJA: Fişlemeyi yapanlar hakkında hukuki süreç başlatıldı

Merkezi Almanya’da olan Almanca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç dilde yayın yapan Uluslararası Gazeteciler Derneği (International Journalists Association/IJA) tarafından yayınlanan Journalist Post derginin yazar ve editörlerinin gizli ibareli bir belgeyle fişlendiği mahkemede ortaya çıkmıştı.







Journalist Post dergisinin yazar ve editörleri hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı fişleme büyük tepkiye neden oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 20 gazeteciyi fişlemesiyle ilgili hukuki sürecin başlatıldığını bildiren International Journalists Association Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı.











IJA tarafından açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





‘‘4 Eylül 2022 tarihinde medyada yer alan haberlerden Journalist Post Dergisinin yazarları ve editörleri hakkında Türkiye Cumhuriyeti emniyet makamlarının fişlemeler yaptığı ve haklarında tahkikat başlattığını öğrendik.





Öncellikle derginin yayıncısı International Journalists Association (IJA), kuruluş amaçları doğrultusunda; medya çalışanları arasında diyaloğu, dayanışmayı, mesleki gelişimi, bağımsız yayıncılığı ve medya özgürlüğünü sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.





Halen bulunduğu ülke olan Almanya tarafından şeffaf bir biçimde denetlendikten sonra “kamu yarına çalışan ve kâr amacı gütmeyen kurum” olarak tescil edilmiştir. Aynı zamanda Avrupa Birliği’nin partner sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilmiştir.





Tahkikata konu olan Journalist Post Dergisi, tüm dünyada ifade ve basın özgürlüğünün yaygınlaşması için İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde yayın yapmakta olup, bugüne kadar sayfalarında 32 farklı ülkeden gazeteci ve akademisyenin 74 yazı, röportaj, haber ve analize yer vermiştir.





‘BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GELİŞTİRMEK İÇİN YAYINLAR YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ’





Bugüne kadar dergide yayınlanan yazı içeriklerinde, yayınlandığı ülkelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmamış, dava konusu olmamıştır. Buna rağmen, Türkiye Cumhuriyeti emniyet makamları tarafından, gazetecilik faaliyeti bir suç gibi gösterilerek ifade özgürlüğüne müdahale edilmiştir. Journalist Post, tam da işte bu hukuksuzluklarla mücadele için yayınlanmaktadır. Çünkü evrensel hukuka göre düşünmek, yazmak ve konuşmak suç değildir.





Bu fişlemeyi yapan emniyet görevlileri ilgili tahkikatta imzası bulunanlar hakkında, hukuki süreç başlatılmıştır. Her şeye rağmen Journalist Post, basın ve ifade özgürlüğünü geliştirmek için yayınlar yapmayı sürdürecektir.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’