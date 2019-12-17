Samanyolu Haber /Dünya / IKBY Başkanı Barzani'den barış mesajı /17 Aralık 2019 19:52

IKBY Başkanı Barzani'den barış mesajı

Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi, 2009 yılında ilan ettiği “Kürdistan Bayrak Günü”nü kutluyor. Rudaw’ın haberine göre Bayrak Günü vesilesiyle Kürdistan Bölgesi Parlamentosu’nda resmi bir tören düzenlendi. Selahattin Üniversitesi’nde 25 bin öğrencinin katılımıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Mahmur Cephesi’nde de bin metre uzunluğunda Kürdistan Bayrağı taşındı.

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Kürdistan Bayrak Günü’ne özel Irak Kürdistanı’nda öğrenciler, memurlar ve özel sektörde çalışanlar işe geleneksel Kürt kıyafetleriyle gittiler.Başkent Erbil’de Başbakan ve hükümet yetkililerinin katılımıyla resmi tören düzenlendi. 

Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi’nin eski başkanı Mesud Barzani de bayrak günü vesilesiyle yayınladığı mesajında "Kürdistan bayrağı bizim birliğimizi, barış, özgürlük ve birlikte yaşam mücadelemizi simgeliyor" dedi.

Barzani mesajında şunları söyledi:

"Kürdistan bayrağı birliğimizi ve barış, özgürlük ve birlikte yaşama mücadelemizi sembolize ediyor. Kürdistan Bayrağı Günü'nde, kutsal bayrağımız için hayatlarını feda eden şehitlerimizi selamlamak istiyorum. Kürdistan Bayrak Günü dolayısıyla şehit ailelerine, kahraman Peşmerge’ye ve Kürdistan’ın bütün aziz vatandaşlarını en içten duygularla kutluyorum. Bu kutsal günde Kürdistan halkının barış ve birlikte yaşam mesajını vurguluyor, bu kutsal bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ruhlarına binlerce selam gönderiyoruz.”

Irak Kürdistanı Parlamentosu, 2009’da aldığı kararla her yıl 17 Aralık gününü “Kürdistan Bayrak Günü” olarak belirledi.
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