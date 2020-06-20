IKBY'den Türkiye ve PKK'ya çağrı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti Sözcüsü Cutyar Adil tarafından yayınlanan açıklamada, Türkiye'nin IKBY bölgesinde yürüttüğü operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.







Sınır bölgesinde gerçekleşen gelişmelerin dikkatle izlenildiği belirtilen açıklamada, "Olaylar bölgedeki sivillere ve köylülere yönelik can ve mal kaybına neden olmuştur" ifadesine yer verildi. Açıklamada Türkiye'ye Irak Kürt Bölgesel Hükümeti'nin egemenliğine saygı duyulması çağrısında bulunulurken, PKK'ya bölgeyi terk etmesi çağrısı yapıldı.





Sözcü Adil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





"Türkiye Cumhuriyeti'ne topraklarımızın egemenliğine saygı duyma çağrısında bulunuyoruz. PKK, Kürdistan Bölgesi'nin sınırlarında kaosa neden olmamak için söz konusu bölgeleri terk etmelidir."





Açıklamada ayrıca, IKBY'nin bütün komşu ülkelerle dostça ilişkiler kurmak istediği vurgulandı.





Daha önce merkezi Irak hükümeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe-Kartal Operasyonu'nun ardından 'Irak'ın toprak bütünlüğünün ihlal edildiği' gerekçesiyle, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı iki kez Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı bakanlığa çağıran Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonu protesto ederek Ankara'ya nota vermişti.





Bağdat hükümeti, Ankara'dan operasyon kapsamında ülkenin kuzeyinde bazı noktalara yerleştirdiği Türk özel birliklerinin geri çekilmesini istemişti.





Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulkerim Haşim geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamada Bağdat yönetiminin operasyonu kınadığını belirtmiş, Irak'ın hava sahası ve egemenliğinin ihlal edildiğini söylemişti.



