Samanyolu Haber /Gündem / IKEA, Rusya’daki 4 fabrikasını satıyor /15 Haziran 2022 13:58

IKEA, Rusya’daki 4 fabrikasını satıyor

Dünyanın en büyük mobilya ve ev eşyası üreticisi ve satıcılarından biri olan İsveçli IKEA şirketi Rusya’daki 4 fabrikasını satmaya ve ülkedeki iş ölçeğini küçültmeye karar verdi.

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Dünyanın en büyük mobilya ve ev eşyası üreticisi ve satıcılarından biri olan İsveçli IKEA şirketi Rusya’daki 4 fabrikasını satmaya ve ülkedeki iş ölçeğini küçültmeye karar verdi.

Rusya tarafı, tahılın, Ukrayna tarafının limanlara ve çevresindeki karasularına döşediği mayınlar nedeniyle ülkeden çıkamadığını söylüyor ve tahıl yüklü gemilerin güvenliği için önce mayınların temizlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ukrayna ise mayınların temizlenmesine yanaşmıyor. Bu nedenle ülkede üretilmiş tahılın bir kısmı limanlarda bloke olmuş durumda.

Geçen hafta Ankara’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, durumun çözümü için 'tahıl koridoru' oluşturulabileceğini belirterek, "BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz" diye konuşmuştu. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılacak Ukrayna tahılları konulu bir görüşmenin şu anda yer almadığını söyledi.
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