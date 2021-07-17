IKEA'ya suçlama! Yasadışı kesilen ağaçla çocuk mobilyası mı yaptılar?

Birleşik Krallık çevre araştırma kuruluşu Earthsight tarafından hazırlanan bir rapora göre; masalar, yataklar ve gardıroplardan oluşan popüler Sundvik çocuk serisi ve Flisat bebek evleri, söz konusu ağaç katliamıyla ilgili olan ürünler arasında.







Rapora göre, Irkutsk ilindeki odun tedarik eden ormancılık firmaları bir Rus multimilyoner tarafından yönetiliyor ve ölü veya hasta oldukları bahanesiyle ağaçları kesiyorlar.





Araştırmacılar, alışveriş yapanların her iki dakikada bir dünyanın herhangi bir yerinde ahşap içeren bir Ikea ürünü satın aldıklarını tahmin ediyor. Earthsight, Rusya’nın yüzey alanına göre dünya orman rezervlerinin yüzde 19’una sahip olduğunu ve Sibirya ormanlarının Brezilya Amazonları kadar zararlı karbon depoladığını söylüyor.





Grup, aynı zamanda Ikea ve diğer perakendecilere tedarik sağlayan kerestecilik firmalarının büyük biyoçeşitlilik kaybına katkıda bulunduğuna, iklim krizini körüklediğine ve bölgeyi giderek daha fazla yıkıcı orman yangınlarına eğilimli hale getirdiğine inanıyor. Earthsight, balıkların yumurtlaması, erozyon ve taşkın kontrolü için çok önemli olan kilometrelerce kıyı şeridinin ağaçlardan arındırıldığını söylüyor. Şirketlerin 10 yılda 2,16 milyon metreküp odun tedarik ettiği tahmin ediliyor.





IKEA İDDİALARI REDDETTİ





Earthsight direktörü Sam Lawson şunları söyledi: “Bunlar, bir alıcının, bir tedarikçinin veya bir ülkenin ötesine geçen sistemik sorunlar. Avrupa ve ABD’deki hükümetler, çalıntı odun akışını bir kez ve herkes için durdurmak için acilen harekete geçmeli.”





Bir Ikea sözcüsü ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Hiçbir koşulda tedarik zincirimizde yasa dışı olarak ağaçlandırılmış odunları kabul etmiyoruz. STK’lardan ve diğer paydaşlardan gelen raporları ve bulguları çok ciddiye alıyoruz ve usulsüzlükleri tespit ettiğimizde derhal harekete geçiyoruz.”





Ikea, Mart ayında ihtiyati tedbir olarak şirketleri bıraktığını söyledi: “Düzenli çalışma yöntemlerimize uygun olarak, sıhhi kesim uygulamasıyla ilgili olarak Rusya’daki ormancılık sektörünü daha fazla analiz ediyoruz. Bu sürecin bir parçası olarak, Rusya’nın uzak doğu ve Sibirya bölgelerindeki tüm operatörlerden sıhhi kesilen ahşabı yasaklama kararı aldık.”



