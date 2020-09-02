İki asgari ücretle bile İstanbul'da geçinilmiyor

Birgün’de yer alan habere göre, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın araştırmasında açlık sınırını 2 bin 385 TL, yoksulluk sınırı ise 8 bin 249 TL olarak hesaplandı. İstanbul’da açlık sınırı ise ülkenin geri kalanına göre çok daha fazla, kentte yaşayan dört kişilik bir ailenin bir ayda sadece gıda harcaması için ayırması gereken en düşük tutar 2 bin 564 TL’ye ulaşmış durumda.







İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı İstanbul’da perakende fiyatları da benzer bir durumu ortaya koyuyor. Ağustos ayında perakende fiyatlar geçen yıla göre yüzde 11,27 arttı.





İstanbul’da yüksek kira gelirleri yaşam maliyetini artırıyor. Beşiktaş’ta 100 metrekare daire için ortalama kira bedeli 3 bin 200 lirayken, aynı tip daire için Kadıköy’de 3 bin 100 lira, Bakırköy’de 2 bin 500 lira, Kartal’da bin 850 lira, Avcılar’da ise bin 375 lira.





Buna göre İstanbul’da giyim ve ulaşım giderleri hariç açlık sınırında yaşamanın bedeli kira ve faturalarla birlikte en az 4 bin 640 lira. Bu rakam asgari ücretle geçinenler için yaklaşık iki maaşa denk.