İki asker ağabeyi KHK ile ihraç edildi, kendisi İdlib'de şehit oldu

İdlib bölgesinde Rusya’nın saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ (29) Kahramanmaraş’ta toprağa verildi. Şehri yönetenlerle milletvekilleri, asker ve yerel yöneticilerin tamamı şehidi havaalanında karşıladı, sosyal medyaya bol bol fotoğraf attı. Ancak şehidin ardından ortaya çıkan bir detay, Türkiye’nin nasıl bir kısır döngü ve girdapta olduğunu kanıtlar nitelikte. Şehidin iki ağabeyinin 15 temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edilen askerlerden olduğu ortaya çıktı.







Davalarının devam ettiği öğrenilen iki kardeş, şehit kardeşlerini havaalanında asker selamıyla karşıladı.





“HÜZÜN GÖZYAŞI DÖKTÜRENLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM”





Şehit askerin ağabeyi sosyal medyada paylaştığı mesajında, “Kardeşimin düğün konvoyunda mutluluk gözyaşı hayal ederken, şehit konvoyunda hüzün gözyaşı döktürenler için yaşasın Cehennem…” ifadelerini kullandı.







