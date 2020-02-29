Samanyolu Haber /Gündem / İki asker ağabeyi KHK ile ihraç edildi, kendisi İdlib'de şehit oldu /29 Şubat 2020 13:10

İki asker ağabeyi KHK ile ihraç edildi, kendisi İdlib'de şehit oldu

İdlib’de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ, memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi. Akçadağ’ın ordudan KHK ile atılan ve davalarının hâlâ devam ettiği öğrenilen iki ağabeyi kardeşlerini havaalanında asker selamıyla karşıladı.

SHABER3.COM

İdlib bölgesinde Rusya’nın saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ (29) Kahramanmaraş’ta toprağa verildi. Şehri yönetenlerle milletvekilleri, asker ve yerel yöneticilerin tamamı şehidi havaalanında karşıladı, sosyal medyaya bol bol fotoğraf attı. Ancak şehidin ardından ortaya çıkan bir detay, Türkiye’nin nasıl bir kısır döngü ve girdapta olduğunu kanıtlar nitelikte. Şehidin iki ağabeyinin 15 temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edilen askerlerden olduğu ortaya çıktı.

Davalarının devam ettiği öğrenilen iki kardeş, şehit kardeşlerini havaalanında asker selamıyla karşıladı. 

“HÜZÜN GÖZYAŞI DÖKTÜRENLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM”

Şehit askerin ağabeyi sosyal medyada paylaştığı mesajında, “Kardeşimin düğün konvoyunda mutluluk gözyaşı hayal ederken, şehit konvoyunda hüzün gözyaşı döktürenler için yaşasın Cehennem…” ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İki asker ağabeyi KHK ile ihraç edildi, kendisi İdlib'de... Sonraki Haber >>

Ar damarı çatlamış... Şehitler sonrası ilk açıklamasında espri, kahkaha ve alkış...

Ar damarı çatlamış... Şehitler sonrası ilk açıklamasında espri, kahkaha ve alkış...

TRT Ekranlarında ilginç sözler

TRT Ekranlarında ilginç sözler

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Ben isyan ediyorum!

Ben isyan ediyorum!

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Muhabirin poşetle imtihanı

Muhabirin poşetle imtihanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:13:53