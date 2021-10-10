İki askerin yakılma görüntülerini servis eden IŞİD'linin Türkiye'de üç şirketi varmış

IŞİD’in iki Türk askerinin yakılma görüntülerini çekip servis ettiren ancak 16 Nisan 2020 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen IŞİD'in 'medya bakanı' Ömer Yetek'in Türkiye'de ticaretle uğraştığı ortaya çıktı. Yetek, ortağı Fadli Şipalli ile 3 ayrı şirket kurdu. Ocak 2015’te IŞİD’e katılan Yetek’in orada bulunduğu süreçte halen şirket işletmeye devam ettiği görüldü.







IŞİD'in 'medya bakanı' Ömer Yetek

İTO KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI





'IŞİD, YETEK'İ HAİN İLAN ETTİ'





10 EKİM DURUŞMASINA GELECEK Mİ?





İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) kayıtlarına göre; Yetek’in ortağı Fadli Şipallı’ydı. Yetek, Ankara Terörle Mücadele Müdürlüğü’nde 31 Ocak 2018 tahinde verdiği ifadesinde de Şipallı’nın ortağı olduğunu söyledi ancak kurdukları şirket sayısını ve kuruluş tarihi ile ilgili yanlış bilgi verdi. Yetek, ifadesinde Şipallı ile 2006 yılında İstanbul Sultanbeyli’de 30 bin liraya kurdukları şirket ile poşet işi yapmak için şirket kurduklarını belirtti.İTO kayıtları ise Yetek'in emniyeti yanılttığını ortaya koydu. ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre; Yetek'in ilkini 2002'de kurduğu 3 şirketi vardı. Kayıtlara göre Yetek’in emniyet ifadesindeki şirket 13 Haziran 2006 tarihinde kurulan Sena Grup Plastik ve 30 bin lira sermayesi bulunuyor. Sermayenin 15 bin lirası Yetek’in ve 15 bin lirası da Şipallı’nın. Yetek, IŞİD’e katılmadan yaklaşık 3 ay önce 9 Ekim 2014 tarihinde şirketi kapattı. Yetek bu şirketin adresinde ürettiği plastikleri Maltepe’deki dükkanlarında satıyordu. İTO kayıtlarında Yetek’in şirketinin faaliyet konusu “Lastik kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı ithalat ve ihracatını yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler” diye açıklandı.İTO kayıtlarına göre Yetek’in emniyet ifadesinde belirtmediği iki şirketten biri 26 Mart 2002 tarihinde 10 bin lira sermaye ile kurulan CM Plastik ürünleri. Yetek’in bu şirketteki ortağı da Şipallı. Bu şirkette Yetek, IŞİD’e katıldıktan yaklaşık 1 ay sonra 18 Şubat 2015 tarihinde kapatıldı. Bu şirketin faaliyet konusu ise “Her nevi ve cins plastikten oluşan ürünlerin imalatı iç ticaret ithalat ve ihracatı ve 10 Haziran 2004 tarihinde tescil edilen ortaklar kurulu kararında yazılı olan diğer işler” diye İTO kayıtlarına işlendi.Yine Yetek’in Şipallı ile ortak olduğu başka bir şirket de AKSA Plastik İç ve Dış Ticaret Sanayi. Bu şirketin sermayesi de 10 bin lira ve bu sermayenin 9 bin lirası Yetek’e, bin lirası da Şipallı’ya ait. Bu şirketin konusu da İTO kayıtlarında “Lastik kauçuk ve plastik profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı ithalat ve ihracatını yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler” diye açıklandı.Öte yandan Ömer Yetek’in itirafçı olduktan sonra selefi gruplar tarafından dışlandığı ve “hain” ilan edildiği öğrenildi. Selefi gruplar Yetek’in IŞİD’e katılmadan önceki cemaatine artık kimsenin katılmamasını istediği ve Yetek’in artık hoca olarak kabul edilmediği öğrenildi. Selefi gruplardan birisi ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, “IŞİD’in kanlı yöntemlerini benimsemediğimiz için katılmadık. O dönemde hocamız da Yetek ve İlyas Aydın ile görüştüğünde IŞİD’e biat etmeyeceklerini iletmişti. Yetek şu anda itirafçı olduğu için selefiler arasında benimsenmiyor ve hain olarak görülüyor” diye konuştu.10 Ekim 2015 tarihinden IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği katliamı ilişkin Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde firari sanıklar yönünden görülen davanın son duruşmasında Yetek’in tanık ifadesine başvurulması kararlaştırılmıştı. 16 Nisan 2020’de tahliye edilen Yetek’in 24 Kasım’da yapılacak duruşmaya gelip gelmeyeceği merak konusu.