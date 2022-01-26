“İki ayda 800 akaryakıt istasyonu kapandı, ay sonuna kadar 1.500'ü daha kapanabilir”

PÜİS Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, Nevşehir’de yaptığı açıklamada kasım ve aralık aylarında, dövizde yaşanan dalgalanmalar ve kar paylarının düşük düzeyde kalması nedeniyle 800 bayinin kapandığını anlattı. Olumsuzluğun sürmesi halinde bu ay sonuna kadar 1.500’e yakın istasyonun kapanabileceğini söyledi.







Akaryakıt sektöründeki fiyat artışları ile birlikte kâr marjlarının düşmesinden dolayı ciddi bir zarar yaşadıklarına işaret eden Ertaş, soruna çözüm beklediklerini söyledi. Kamu kesimiyle yapılan görüşmeler sonucunda süreç içerisinde kar marjları konusunun çözüleceği hususunda cevaplar aldıklarını kaydeden Ertaş, “Biz bunda ısrarcıyız çünkü bugün yarı yarıya denilecek şekilde akaryakıt sektöründe fiyat artışı var. Akaryakıt bayilerimiz, dağıtıcı firmalardan satacağı ürünü almak için dört kişi bir araya geliyor, üç kişi bir araya gelip bir araçlık ürün alabiliyor. Artık bayilerimiz, ‘Bir arabayı göndereyim de ürünün tamamını alayım ve rafineriden getireyim’ diye bir pozisyona giremiyor. Ciddi bir manada sermaye ihtiyacı hasıl oluyor.” ifadelerini kullandı.





Musa Ertaş, döviz kurunda yaşanan ciddi dalgalanmaların vatandaşları olduğu gibi akaryakıt bayilerini de olumsuz etkilediğini kaydetti: “Pazarda bakıldığı zaman şöyle zannediliyor; ‘Hadi yine köşeyi döndünüz, zam geldi’ gibi böyle bir anlayış içinde bizim tüketicimiz. Halbuki tam tersi, bizim satmış olduğumuz en azından kredi kartı ile sattığımız ve bir ay sonra parasını aldığımız üründe bile yüzde yüz artış oldu. Bu şu demek; eğer 100 TL piyasadan, kredi kartından alacağınız var ise şu an 50 TL’ye inmiştir bizim alacağız.”