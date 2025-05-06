Samanyolu Haber /Gündem / İki aylık dönemde yüzde 533 arttı: SGK'nın açığında korkunç rakam /06 Mayıs 2025 09:28

İki aylık dönemde yüzde 533 arttı: SGK'nın açığında korkunç rakam

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) finansman açığında yılın ilk iki aylık döneminde geçen yıla göre devasa oranda artış yaşandı. İki aylık dönemde geçen yıla göre SGK’nın açığında yüzde 533 artış yaşandı.

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CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporuna göre, SGK'nin finansman açığı bu yılın ilk iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 533 oranında artarak, 11.3 milyar liradan 71.7 milyar liraya kadar yükseldi. Raporda, SGK'nin finansman açığının bu ölçüde büyümesinde harcamalardaki artış hızının yüzde 57.3’e yükselmesine karşın gelirlerin artış hızının yüzde 37.5’te kalmasının etkili olduğuna dikkat çekildi. 

GİDERLER ARTTI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre devletin bütçeden açık finansmanı dışında nedenlerle yaptığı transferler de dahil SGK'nın ocak-şubat dönemi toplam gelirleri 769.1 milyar lirada kalırken, giderler ise 840.8 milyar liraya yükseldi. Gelirlerin 574.4 milyar liralık kısmını geçen yıla göre yüzde 49.7 oranında artan prim gelirleri, 340.9 milyar lirasını ise bütçeden yapılan transferler oluşturdu.

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Şubat sonu itibariyle aktif sigortalı sayısı geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 0.8 oranında artarak 25 milyon 309 bine yükselirken, aylık ve gelir alanların sayısı ise dosya bazında yüzde 4.3, kişi bazında ise yüzde 4.1 oranında arttı. Rapora göre, SGK şubatta, 16 milyon 12 bin dosyadan, 16 milyon 824 bin kişiye aylık veya gelir ödedi. Aktif-pasif dengesindeki bozulma da devam ediyor. Normal şartlarda 3-4 çalışana karşılık 1 emekli olması gerekiyor. Ancak denge bozuluyor. Sosyal güvenlik sisteminin EYT’den sonra hızla düşen aktif-pasif oranı bu yıl şubat ayı itibariyle yüzde 1.58’e kadar indi. Bu oran EYT öncesi yüzde 2’nin üzerine çıkmıştı.
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