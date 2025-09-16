Samanyolu Haber /Gündem / İki aylık hamileyken tutuklandı, hapiste doğum yaptı, 3 aylık oğluyla birlikte hala cezaevinde /16 Eylül 2025 19:36

İki aylık hamileyken tutuklandı, hapiste doğum yaptı, 3 aylık oğluyla birlikte hala cezaevinde

Mardin Nusaybin’de Kürt davaları kapsamında yaklaşık bir yıl önce tutuklanan 29 yaşındaki Tuba Baştuğ’un 2 aylık hamileyken tutuklandığı, Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Cezaevinde kalırken üç ay önce doğum yaptığı ve 1 günlük bebeğiyle tekrar hapse gönderildiği ortaya çıktı.

Hamilelik sürecinin hepsini Hakkari, Van ve Diyarbakır cezaevlerinde geçiren Baştuğ’un maruz kaldığı hak ihlalini Ömer Faruk Gergerlioğlu gündeme getirdi.

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Baştuğ’un şu an 3 aylık oğlu Botan ile cezaevinde tutulduğunu belirterek uygulamanın hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Gergerlioğlu, “Yasaya göre 18 aydan küçük çocukların anneleriyle cezaevinde kalmasına imkân bulunmamaktadır. Ancak şu anda birkaç aylık bir bebek, annesiyle birlikte hapiste tutuluyor.” ifadelerini kullandı.
 


“GARDİYANLAR BEBEĞİ KORKUTUYOR”

Baştuğ’un aile yakınları, “Şu an kendisi Diyarbakır’da. Açık görüşe gittiğimizde gardiyanlar ona çok kötü davranıyor. Bebek korkuyor. Bu duruma itiraz edince üç aylık görüş hakkını elinden aldılar.” dedi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezası verilen Baştuğ, 7 aylık hamileyken mahkemede yaptığı savunmada kolluk kuvvetlerine kendisinin teslim olduğunu söylemiş, pişmanlığını dile getirmiş ve silahlı bir eylemi olmadığını belirterek, sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığını vurgulamıştı.



Baştuğ, “Yedi aylık hamileyim, bebeğimin sıvısı çok olduğu için hastane ortamında tedavi görmem gerekiyor. Bu nedenle tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.” demişti.

Kaynak; tr724.com / SEVİNÇ ÖZARSLAN
