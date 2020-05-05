Samanyolu Haber /Gündem / İki ayrı anket aynı şeyi söylüyor: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin altında /05 Mayıs 2020 10:50

İki ayrı anket aynı şeyi söylüyor: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin altında

Son yayınlanan iki ayrı ankette AKP- MHP ittifakının oyunun sürekli düştüğünü gösteriyor

SHABER3.COM

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketine göre bugün seçim olsa MHP yüzde 8,95'le baraj altı kalıyorken, AKP yüzde 34 oy alıyor. Diğer bir anket şirketi AREA Araştırma Şirketi'nin Nisan 2020 seçim anketi sonuçlarına göre AKP yüzde 35.8'de kalırken ortağı MHP yüzde 9.6 oy alıyor. Her iki araştırmada da Cumhur ittifakının oyları yüzde 50'yi geçemiyor 


Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 'Covid-19 Pandemisinin Toplumsal/Ekonomik ve Siyasal Etkileri Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 


İşte Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketinin araştırmasından bazı sonuçlar . 



İkinci bir anket sonucunu da Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan köşesine taşıdı


Ankette "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna gelen yanıtlardan şu sonuç çıkıyor:

AKP: 26. 8 CHP: 18.5 HDP: 9. 1 MHP: 7.2 İYİ Parti: 8.8 DEVA: 1.5 Diğer: 2.9 Karasız: 25.2

Kararsızlar dağıtılınca 

AKP: 35.8 CHP: 24. 8 HDP: 12.1 MHP: 9. 6 İYİ Parti: 11. 8 DEVA: 2.0 Diğer: 3.9



ANKETTEN BAZI DİĞER SONUÇLAR DA ŞÖYLE:

—Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?

(GEÇERLİ OYLAR ÜZERİNDEN)

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yüzde 56.8’dir
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yüzde 43.2’dir


—Sizce, Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?

Koronavirüs 32.9

Ekonomi/ hayat pahalılığı/ yoksulluk 26.8

İşsizlik 9.7

Eğitim sistemi/ eğitimsizlik 5.5

Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri 4.1

Hükümet’in kötü yönetimi 3.9

Sağlık sektöründeki sorunlar 3.0

Muhalefet 1.8

PKK/ Terör 1.7

Kürt sorunu 1.3

Birlik-beraberlik 1.0

Suriyeli göçmenler 0.3

Diğer 2.3

Fikir belirtmeyen 6.0

— Aşağıda belirtilen siyasetçilerle ilgili genel kanaatiniz nedir?

Tayyip Erdoğan: Olumlu 44.3, Olumsuz 51.6, Fikir belirtmeyen 4.1

Devlet Bahçeli: Olumlu 32.8, Olumsuz 51.8, Fikir belirtmeyen 15.4

Meral Akşener: Olumlu 31.2, Olumsuz 49.3, Fikir belirtmeyen 19.5

Kemal Kılıçdaroğlu; Olumlu 28,6 Olumsuz 59,3 Fikir belirtmeyen 12,1

Selahattin Demirtaş; Olumlu 16,5 Olumsuz 67,3 Fikir belirtmeyen 16,2


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