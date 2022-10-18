İki bakan hakkında tutuklama talebi

Üç suçlama yöneltildi





Suç duyurusunda, "Katliamın meydana geldiği ocak hala şüphelilerin etkin bir şekilde tasarrufta bulundukları bir alandır. Bu alan 14 Ekim 2022 saat 18:15 itibarı ile artık suç mahallidir. Bu nedenle derhal şüpheli sıfatını taşıyacak kişilerin buraya müdahalesi engellenmelidir" ifadeleri yer aldı.

Tutuklanmaları talep edildi

Delil karartma şüphesi





Dilekçede, 26 maddeden oluşan delil listesine de yer verilerek, vakit kaybetmeksizin bu delillerin toplanması ve muhafaza altına alınması gerektiği vurgulandı.

DW'ningöre, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan grizu patlamasında 41 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun şüpheli listesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç başta olmak üzere 11 kişi yer aldı.ÇHD'li avukatlar, suç duyurusunda bulunduğu isimler hakkında, 'olası kastla insan öldürme, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.Suç duyurusunda ayrıca, madenin müessese müdürü, yöneticileri ve diğer tespit edilecek sorumlular hakkında da soruşturma başlatılması istendi.Avukatların Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede, şüpheli sıfatı taşıyan kişilerin halen kamu gücünü kullanabilen kişiler olduğu, idari ve diğer yetkilerini kullanarak delil karartma ihtimallerinin yüksek olması, çok sayıda madencinin ölmesinin toplumda infial yaratmasını nedeniyle tutuklanmaları da talep edildi.Toplanması ve el konulması istenen bazı deliller şöyle:Madendeki yönetim ve sorumlulukları gösterir yönetim şeması,Madendeki acil durum eylem planı,Madenin acil durum yönetim şeması,Madende kullanılan veya kullanılmak üzere hazır bulundurulan metan, karbonmonoksit ve oksijen maskelerine ilişkin faturalar ile bakımlarının yapıldığını gösterir kayıtlar.