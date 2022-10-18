İki bakan hakkında tutuklama talebi

Üç suçlama yöneltildi
ÇHD'li avukatlar, suç duyurusunda bulunduğu isimler hakkında, 'olası kastla insan öldürme, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.
Suç duyurusunda ayrıca, madenin müessese müdürü, yöneticileri ve diğer tespit edilecek sorumlular hakkında da soruşturma başlatılması istendi.
"Maden artık suç mahallidir"
Suç duyurusunda, "Katliamın meydana geldiği ocak hala şüphelilerin etkin bir şekilde tasarrufta bulundukları bir alandır. Bu alan 14 Ekim 2022 saat 18:15 itibarı ile artık suç mahallidir. Bu nedenle derhal şüpheli sıfatını taşıyacak kişilerin buraya müdahalesi engellenmelidir" ifadeleri yer aldı.
Tutuklanmaları talep edildi
Avukatların Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede, şüpheli sıfatı taşıyan kişilerin halen kamu gücünü kullanabilen kişiler olduğu, idari ve diğer yetkilerini kullanarak delil karartma ihtimallerinin yüksek olması, çok sayıda madencinin ölmesinin toplumda infial yaratmasını nedeniyle tutuklanmaları da talep edildi.
Delil karartma şüphesi
Dilekçede, 26 maddeden oluşan delil listesine de yer verilerek, vakit kaybetmeksizin bu delillerin toplanması ve muhafaza altına alınması gerektiği vurgulandı.
Toplanması ve el konulması istenen bazı deliller şöyle:
Madendeki yönetim ve sorumlulukları gösterir yönetim şeması,
Madendeki acil durum eylem planı,
Madenin acil durum yönetim şeması,
Madende kullanılan veya kullanılmak üzere hazır bulundurulan metan, karbonmonoksit ve oksijen maskelerine ilişkin faturalar ile bakımlarının yapıldığını gösterir kayıtlar.