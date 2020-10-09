İki bakan Moskova yolcusu

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Moskova'ya gitmeyi kabul etti. İki bakanın Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.







İki ülke arasında Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalara dair iki ülke de Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı Moskova davetine müspet cevap verdi.





Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ülkenin dışişleri bakanları görüşme için Moskova'ya gitmeyi kabul etti. Putin davetinde iki dışişleri bakanına görüşme tarihi olarak 9 Ekim'i işaret etmişti.





CENAZELERİN VE ESİRLERİN DEĞİŞİMİ İÇİN





Kremlin'den dün yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin’in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani sebeplerle Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.





Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya davet ediliyor.” ifadeleri kullanılmıştı.