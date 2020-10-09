Samanyolu Haber /Dünya / İki bakan Moskova yolcusu /09 Ekim 2020 13:10

İki bakan Moskova yolcusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması için Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı Moskova davetine iki ülkeden cevap geldi.

SHABER3.COM

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Moskova'ya gitmeyi kabul etti. İki bakanın Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.

İki ülke arasında Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalara dair iki ülke de Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı Moskova davetine müspet cevap verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ülkenin dışişleri bakanları görüşme için Moskova'ya gitmeyi kabul etti. Putin davetinde iki dışişleri bakanına görüşme tarihi olarak 9 Ekim'i işaret etmişti.

CENAZELERİN VE ESİRLERİN DEĞİŞİMİ İÇİN

Kremlin'den dün yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin’in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani sebeplerle Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya davet ediliyor.” ifadeleri kullanılmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İki bakan Moskova yolcusu Sonraki Haber >>

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:10:27