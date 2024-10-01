İki bakanlık arasından 'Narin Güran cinayeti' krizi

İFADELERİN SIZMASI BAKANLAIR KARŞI KARŞIYA GETİRDİ





BAKAN YERLİKAYA VE BAKAN TUNÇ ARASINDA KRİZ





Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, iki Bakanlık arasında krize neden olduğu iddia edildi.T24 yazarı Tolga Şardan, şüphelilerin savcılıkta alınan ifadelerinin hızla kamuoyuna sızması, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında gerilim yarattı ve iki bakanlık arasında soğukluk yaşanmasına yol açtığını yazdı."Soruşturmayla ilgili ilk andan itibaren şüphelilerin savcılıkça alınan ifadelerinin 'bir şekilde' kamuoyuna yansıması iki bakanlık arasında adı konulmamış krize neden oldu. Hatta bu krizi, bakanlık bürokrasisinin dışında bakanlar düzeyinde düşünmek mümkün. Şöyle ki, ilk günden itibaren ifadeler ve metinlerin, iktidar yanlısı veya muhalif medya ayrımı olmaksızın sızması İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nı karşı karşıya getirdi" ifadelerini kullanan Şardan, yazısını şöyle sürdürdü:"Gerek soruşturmanın içeriği ve ulaşacağı boyut, gerekse nasıl sonuçlanacağı bir kenara, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında, ben 'limonilik' diyeyim, siz 'kriz' diye nitelendirin ancak 'soğukluk' var bir süredir. Soğukluğun olası gerekçesi kamu güvenliğinin sağlanmasında yeknesaklığın olmaması gibi duruyor. Ama arkasında başka bir gerekçe var mı, henüz bilmiyorum. 'Polis yakalıyor, adliye bırakıyor' meselesi gibi duruyor şimdilik."