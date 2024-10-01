Samanyolu Haber /Politika / İki bakanlık arasından 'Narin Güran cinayeti' krizi /01 Ekim 2024 12:58

İki bakanlık arasından 'Narin Güran cinayeti' krizi

Narin Güran cinayetinin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında krize yol açtığı iddia edildi. İddialara göre, şüphelilerin savcılıkta verdikleri ifadelerin hemen kamuoyuna sızması, iki bakanlık arasında gerilime neden oldu ve bakanlar arasında soğukluk yaşandı. İşte ayrıntılar...

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Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde kaybolduğu izlenimi  verildikten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, iki Bakanlık arasında krize neden olduğu iddia edildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, şüphelilerin savcılıkta alınan ifadelerinin hızla kamuoyuna sızması, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında gerilim yarattı ve iki bakanlık arasında soğukluk yaşanmasına yol açtığını yazdı.

İFADELERİN SIZMASI BAKANLAIR KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

"Soruşturmayla ilgili ilk andan itibaren şüphelilerin savcılıkça alınan ifadelerinin 'bir şekilde' kamuoyuna yansıması iki bakanlık arasında adı konulmamış krize neden oldu. Hatta bu krizi, bakanlık bürokrasisinin dışında bakanlar düzeyinde düşünmek mümkün. Şöyle ki, ilk günden itibaren ifadeler ve metinlerin, iktidar yanlısı veya muhalif medya ayrımı olmaksızın sızması İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nı karşı karşıya getirdi" ifadelerini kullanan Şardan, yazısını şöyle sürdürdü:

BAKAN YERLİKAYA VE BAKAN TUNÇ ARASINDA KRİZ

"Gerek soruşturmanın içeriği ve ulaşacağı boyut, gerekse nasıl sonuçlanacağı bir kenara, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında, ben 'limonilik' diyeyim, siz 'kriz' diye nitelendirin ancak 'soğukluk' var bir süredir. Soğukluğun olası gerekçesi kamu güvenliğinin sağlanmasında yeknesaklığın olmaması gibi duruyor. Ama arkasında başka bir gerekçe var mı, henüz bilmiyorum. 'Polis yakalıyor, adliye bırakıyor' meselesi gibi duruyor şimdilik."
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