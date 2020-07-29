Samanyolu Haber /Ekonomi / İki bankaya rekor ceza /29 Temmuz 2020 15:02

İki bankaya rekor ceza

Ekonomik krizi bankalara zorla kredi tahsis ettirerek aşmaya çalışan hükûmete en büyük destek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan geldi!

SHABER3.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1 Mayıs'tan itibaren uygulanan Aktif Rasyosu'na (AR) dair ilk cezaları kesti.

Haziran ayında BDDK'nın istediği rasyoyu tutturamadığı gerekçesi ile HSBC ve Albaraka Türk Katılım Bankası para cezasına çarptırıldı.

BDDK'nın HSBC'ye kestiği cezanın 180 milyon TL civarında olduğu öğrenilirken, banka genel müdürünün Ankara'da temas halinde olduğu belirtiliyor. Söz konusu ceza geçen yıl 469,9 milyon TL kâr açıklayan bankanın kârının yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ediyor.

ŞEKERBANK KIL PAYI KURTULDU

Albaraka Türk Katılım Bankası'na kesilen ceza tutarı hakkında ise tutar telaffuz edilmiyor. 

Bankacıların Bloomberg HT'ye verdiği bilgiye göre Şekerbank ise rasyoyu kıl payı tutturarak ceza almaktan kurtuldu.

BDDK bankaların aktif rasyolarını haftalık olarak takip ediyor ve dört haftanın ortalamasında AR formülünde konvansiyonel bankaların 100'ün altında, katılım bankalarının ise da 80'in altında kalmasını istemiyor. 

BDDK, nisan ayında açıkladığı ve 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya konulan AR formülü ile bankaları daha fazla kredi vermeye ya da menkul kıymet almaya zorluyor.
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