İki belediyeye daha kayyım atandı

DEM Partili Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 'terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla yargılandıkları davada 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti. İçişleri Bakanlığı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyım atandığını açıkladı.



DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanvekili olarak atandı.



CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.