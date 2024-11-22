Samanyolu Haber /Gündem / İki belediyeye daha kayyım atandı /22 Kasım 2024 20:14

İki belediyeye daha kayyım atandı

İçişleri Bakanlığı Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atandığını duyurdu.

SHABER3.COM

DEM Partili Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 'terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla yargılandıkları davada 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti. İçişleri Bakanlığı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyım atandığını açıkladı.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanvekili olarak atandı.

CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.
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