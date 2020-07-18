İki çocuğun cesedi çıkarıldı

Van Gölü'nde arama çalışmaları 27 Haziran'dan bu yana sürüyor.





Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan teknedeki sığınmacıların cesetlerine ulaşmak için ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında arama çalışmaları sürüyor.





Bölgede gün içinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen üç kişinin cesedini bulan ekipler, iki çocuğun daha cenazesine ulaştı. Faciada hayatını kaybeden sığınmacıların sayısı 50'ye yükseldi.





Gölden çıkarılan cansız bedenler otopsi yapılma üzere Adli Tıp morguna götürüldü.





TEKNE 27 HAZİRAN'DA BATMIŞTI





Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.





Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, insansız hava aracı (İHA) ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu.





Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.