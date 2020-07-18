Samanyolu Haber /Gündem / İki çocuğun cesedi çıkarıldı /18 Temmuz 2020 20:36

İki çocuğun cesedi çıkarıldı

Van'da batan sığınmacı teknesinde yapılan çalışmalarda 2'si çocuk 5 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

SHABER3.COM

Van Gölü'nde arama çalışmaları 27 Haziran'dan bu yana sürüyor. 

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan teknedeki sığınmacıların cesetlerine ulaşmak için ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında arama çalışmaları sürüyor.

Bölgede gün içinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen üç kişinin cesedini bulan ekipler, iki çocuğun daha cenazesine ulaştı. Faciada hayatını kaybeden sığınmacıların sayısı 50'ye yükseldi.

Gölden çıkarılan cansız bedenler otopsi yapılma üzere Adli Tıp morguna götürüldü.

TEKNE 27 HAZİRAN'DA BATMIŞTI

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, insansız hava aracı (İHA) ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. 

Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İki çocuğun cesedi çıkarıldı Sonraki Haber >>

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

Çayeli sular altında!

Çayeli sular altında!

Araba altından kaydı gitti!

Araba altından kaydı gitti!

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

Küçük uçak denize çakıldı

Küçük uçak denize çakıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:21:57