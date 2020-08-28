Samanyolu Haber /Teknoloji / İki dev,TikTok için güç birliği yaptı /28 Ağustos 2020 10:35

İki dev,TikTok için güç birliği yaptı

Teknoloji devi Microsoft ile perakende devi Walmart, TikTok'u almak için işbirliği yaptı.

SHABER3.COM

Microsoft Corp ve Walmart Inc., Çinli ByteDance şirketine ait populer video paylaşım uygulaması TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlıklarını almak için Oracle ile yarışa girdi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Oracle ve Microsoft yeni partnerleri ile birlikte birkaç hafta içinde neticelenebilecek bir teklif verdi.

Walmart'ın Microsoft ile birlikte TikTok'un ayrı ve yeni bir uygulamasını da satın alabileceği belirtiliyor.

TİKTOK TEYİT ETTİ

Nihai anlaşmaya varılması biraz zaman alacaksa da rakip tekliflerin muhtemel bir anlaşma safhasına yakın olduğu kaydediliyor.

TikTok ve Microsoft konuyla alakalı yorum yapmaktan çekindi. 

Walmart ise TikTok konusunda Microsoft ile işbirliğini teyit etti.
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