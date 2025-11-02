İki dialog şahidi

Arkadaşımız M. Cenap Aydın, Vatikan’dan bildiriyor:





Katolik Kilisesi’nin diğer dinlerle münasebetleri hakkında yayınladığı belge Nostra Aetate’nin 60. yılı için Vatikan’da düzenlenen global kutlama törenine ABD, Almanya, Arnavutluk, Güney Afrika, İtalya, Kanada, İspanya ve Romanya’dan 17 Hizmet gönüllüsü katıldı.





27 Ekim akşamı, geçen sene bir ay arayla vefat eden “İki Diyalog Şahidi” olarak Fethullah Gülen Hocaefendi ve Vatikan’ın bir önceki Dinlerarası Diyalog Bakanı İspanyol Kardinal Miguel Ayuso bir konferansla anıldı. Program başında Türkiye’de 10 sene yaşamış olan ve bir gün önce vefat eden rahip Mauro Peşçe de hatırlandı.





28 Ekim sabahı, Fokolare Hareketi’nin genel diyalog sorumluları ile bir araya gelip tanışma, fikir teatisi ve Fokolare Hareketi ile ülkesinde henüz irtibatı olmayanların irtibat edinme imkanı oldu.





28 Ekim akşam üstü, 1997’de Abdullah Aymaz Abi’nin ve 1998’de Hocaefendi’nin bulunduğu mekanları kapsayan bir çalışma gezisi yapıldı.





Bu gezi sonunda Vatikan içindeki 6. Paul salonunda yapılan törene geçildi. Dinlerarası Diyalog Bakanı, Hindistanlı Kardinal George Jacob Koovakad ve Hristiyanlar arası ve Yahudilerle ilişkiler Bakanı, İsviçreli Kardinal Kurt Koch’un açılış konuşmaları ile başladı. Dünyanın farklı yerlerinden gelen gençlerin yaptığı sanatsal gösterilerle program zenginleşti. Bir Budist ve bir Yahudi konuşmacı dinlendi.





En sonda Papa 14. Leo gelerek Nostra Aetate ile alakalı konuşma yaptı. Konuşma sonrasında en ön sırada yer alan din temsilcileri arasında Hizmet Gönüllerinden iki kişi yer aldı. Kendisine gelecek ay yapacağı Türkiye gezisinin insanlık ve barış adına başarılı geçmesi temennisi iletildi.





29 Ekim sabahı, Papa’nın her çarşamba yaptığı genel kabulün konusu dinler arası diyalog ve Nostra Aetate’nin 60. senesiydi. Bu törene de dün akşamki törene katılanların bir kısmı iştirak etti. Hizmet gönüllülerinden 4-5 kişi burada kısaca Papa’yı selamlama ve fotoğraf çekinme fırsatı buldular.





Üç gün boyunca yukarıda zikredilen iki ev sahibi kardinalin yanı sıra, Fas Rabat’taki İspanyol kökenli Kardinal, Moğolistan’da yaşayan İtalyan kökenli kardinal ile tanışma, sohbet etme imkanları doğdu. Bunun dışında Vatikan yetkililerinden, farklı Katolik dini gruplardan yeni ve eski isimlerle görüşme, tanışma imkanlar doğdu. Aynı şekilde törene katılan Bektaşilerin başı Baba Mondi, Bosna ve Slovenya müftüleri, farklı ülkelerden gelen müslümanlarla sohbet ve görüşmeler oldu. Yahudiler, Protestanlar, Bahailer, Zerdüştler, Hindular, Budistlerden katılımcılar ile de tanışmalar ve görüşmeler gerçekleşti.





Kardinal Koovakad, herkesi seneye yapılacak II. Jean Paul tarafından ilk kez yapılan Barış İçin Dua Günü’nün (27 Ekim 1986) 40. Sene kutlamasına şimdiden davet etti.





Bu üç gün içinde Vatikan Gregoriana Üniversitesinde devam eden uluslararası Nostra Aetate konferansına kısmen iştirak ederek oradaki dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla da görüşmeler gerçekleşti.





Katılımcı arkadaşlardan birisine, bakanlığın İslam masası şefi Fransız Cizvit rahip: “Buraya katılanlar içinde en değerli sizin katılımınız” demiş, buna arkadaşımız teşekkür edince: “Çok içtenlikle söyledim” diye eklemiş.





Roma, 29 Ekim 2025